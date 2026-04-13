油價是否持續凍漲 經濟部不願承諾僅強調每周持續檢討

中東衝突仍未平息，且美伊談判不順，美國總統川普揚言封鎖荷莫茲海峽，國際油價高漲，對於油價是否會持續凍漲，經濟部次長賴建信今日強調，每個星期、每個月檢討，國際油氣變化非常大，要看即時油價變化。

主計總處、中央銀行、經濟部、國發會等相關部會今至立院財委會就「中東衝突對能源、物價、民生與醫療物資供應及市場秩序之中長期影響與因應檢討，暨因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算執行情形」進行專題報告。

賴建信表示，石油法定安全存量90天、天然氣則是11天，目前都超過這個規模，而接下來幾個月的貨源都有掌握，用量不成問題，而光是3月中油已經吸收90億元，累計至今則已經吸收107.3億元。但對於已經連續凍漲2個星期的油價是否會持續維持凍漲，賴建信不願給出承諾，僅表示會持續檢討。