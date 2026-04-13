快訊

2026白沙屯媽祖現在在哪裡？看粉紅超跑GPS定位、進香直播 手機也能追

民眾黨中評會今討論李貞秀案 黃國昌表態：李未達到不分區立委標準

2026亞洲最富有20大家族出爐！台灣蔡家上榜 「1.09兆資產」奪第六

聽新聞
0:00 / 0:00

油價是否持續凍漲 經濟部不願承諾僅強調每周持續檢討

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
油價是否持續凍漲？經濟部強調會每周檢討。圖／本報系資料照片
油價是否持續凍漲？經濟部強調會每周檢討。圖／本報系資料照片

中東衝突仍未平息，且美伊談判不順，美國總統川普揚言封鎖荷莫茲海峽，國際油價高漲，對於油價是否會持續凍漲，經濟部次長賴建信今日強調，每個星期、每個月檢討，國際油氣變化非常大，要看即時油價變化。

主計總處、中央銀行、經濟部、國發會等相關部會今至立院財委會就「中東衝突對能源、物價、民生與醫療物資供應及市場秩序之中長期影響與因應檢討，暨因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算執行情形」進行專題報告。

賴建信表示，石油法定安全存量90天、天然氣則是11天，目前都超過這個規模，而接下來幾個月的貨源都有掌握，用量不成問題，而光是3月中油已經吸收90億元，累計至今則已經吸收107.3億元。但對於已經連續凍漲2個星期的油價是否會持續維持凍漲，賴建信不願給出承諾，僅表示會持續檢討。

油價

延伸閱讀

中東戰事影響國內通膨有多大？ 主計總處、央行給出答案

本周油價不動 中油已吸收逾百億元

油價凍漲再延長一周！中油累計吸收107億元 穩住價格

穩定物價 油價凍漲…中油吸收逾90億

相關新聞

印度移工年底來台惹議！反對連署破1.8萬…他逆風挺：不開放會讓台灣供應鏈失去優勢

勞動部計畫年底引進首批印度移工，已引發逾1.8萬人連署反對，擔憂治安與性別平權問題。然而，專家指出引進移工是應對台灣少子化與產業缺工的關鍵，並強調應提升管理機制以維護社會安全。

中東戰事影響國內通膨有多大？ 主計總處、央行給出答案

中東戰事持續至今未解，國際油價處在高檔，主計總處今日赴立院財委會報告指出，能源價格除直接推升國內油料費，也會增加廠商生產及物流成本，可能漸次轉嫁至終端商品售價，推升通膨壓力。依該處模擬，在其他因素不變下，若國際油價上漲10%，且業者立即完全轉嫁之假設下，消費者物價指數（CPI）漲幅將增0.24個百分點。5月會針對最新情勢更新預測。

油價是否持續凍漲 經濟部不願承諾僅強調每周持續檢討

中東衝突仍未平息，且美伊談判不順，美國總統川普揚言封鎖荷莫茲海峽，國際油價高漲，對於油價是否會持續凍漲，經濟部次長賴建信今日強調，每個星期、每個月檢討，國際油氣變化非常大，要看即時油價變化。

後方吃緊，前方緊吃？ 環團揭台灣主要塑膠原料出口三月暴增

為了解決中東戰爭引起「缺塑」，行政院協調廠商增產以穩定物價，環境權保障基金會呼籲，政府應暫緩並檢討中油增量供應石化上游原料的政策，讓四輕完成既定的歲修工作，減少中油負擔無謂虧損；強力要求主要廠商減少出口，優先確保國內醫材等核心關鍵需求供應無虞；擴大獎勵減少一般消費的塑膠包材、塑膠袋等一次性塑膠使用，以強化我國面對供應鏈地緣政治風險的韌性。

造山者展台灣韌性 多大副校長分享父親與半導體淵源

台灣半導體發展史紀錄片「造山者」在多倫多放映，多倫多大學副校長黃一莊（Joseph Wong）應邀觀影後透露，他父親與台...

中東戰火推升輸入性通膨壓力？ 央行：仍屬可控

美元因中東戰事走強，國內物價面臨輸入性通膨壓力，中央銀行今日赴立院財委會報告指出，近期受中東戰事等影響，推升國內進口原物料及商品成本，帶動國內進口物價走升。今年一至三月，以美元計價之進口物價年增率4.31%，惟因新台幣對美元匯率較去年同期升值，以新台幣計價之進口物價增幅縮小為0.33%，輸入性通膨壓力仍屬可控。央行宣示，將透過積極穩匯機制，抑制輸入性通膨壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。