後方吃緊，前方緊吃？ 環團揭台灣主要塑膠原料出口三月暴增

為了解決中東戰爭引起「缺塑」，行政院協調廠商增產以穩定物價，環境權保障基金會呼籲，政府應暫緩並檢討中油增量供應石化上游原料的政策，讓四輕完成既定的歲修工作，減少中油負擔無謂虧損；強力要求主要廠商減少出口，優先確保國內醫材等核心關鍵需求供應無虞；擴大獎勵減少一般消費的塑膠包材、塑膠袋等一次性塑膠使用，以強化我國面對供應鏈地緣政治風險的韌性。

當前美伊戰事引發全球供應鏈的高度緊張，國內針對塑膠袋、一次性醫療用品等民生物資的供給產生了嚴重的焦慮。為了平息這股「物資短缺」的恐慌，政府甚至要求中油提前結束四輕年度歲修，提前開工，只為提高乙烯產量，以支撐下游加工的需求。

環境權保障基金會指出，對比國內供給不足的恐慌，最新的關務出口數據卻揭露了一個完全不同的現象。主要塑膠原料今年三月份出口量與去年同期相較，除了環氧樹脂與聚酯類(貨品分類號3907)呈現衰退之外，乙烯聚合物(貨品分類號3901)、苯乙烯聚合物(貨品分類號3903)、氯乙烯聚合物(貨品分類號3904)出口量皆顯著增加。

與去年同期相較，作為塑膠袋主要原料的乙烯聚合物，出口增加19000餘噸，增幅超過26%；主要為聚丙烯的丙烯聚合物，出口增加6600餘噸，增幅達14.7%；多數為保麗龍(發泡性聚苯乙烯)及ABS的苯乙烯聚合物，則增加4800餘噸，增幅約3.9%；主要為PVC的氯乙烯聚合物，增加7500餘噸，增幅超過7.5%。

主要出口增量對象國家為中國，與去年同期相較，三月份出口至中國(含香港)的乙烯聚合物增加8200餘噸，增幅達22.5%〔註2〕；丙烯聚合物增加9300餘噸，增幅達36.3%〔註3〕；苯乙烯聚合物增加6100餘噸，增幅約17%〔註4〕。而氯乙烯聚合物主要增量出口對象為印度，增量1萬餘噸，增幅接近50%；以及孟加拉，增量8000餘噸，增幅達65%。

針對當前塑膠原料內需陷入供給不足焦慮，出口量卻暴增的現象，我們認為應該是由於原本出口就佔七成銷量的國內廠商，趁低迷多年的塑膠原料國際市場難得高漲，因而增量出口所致。然而，政府目前的穩定石化上游原料供給的政策，是以提前結束中油四輕歲修，增加工安與環境風險以及中油虧損為代價，不應成為少數廠商「後方吃緊，前方緊吃」獲取出口暴利的墊腳石。