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中東戰火推升輸入性通膨壓力？ 央行：仍屬可控

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
中央銀行認為目前國內輸入性通膨壓仍屬可控。圖／本報資料照片
中央銀行認為目前國內輸入性通膨壓仍屬可控。圖／本報資料照片

美元因中東戰事走強，國內物價面臨輸入性通膨壓力，中央銀行今日赴立院財委會報告指出，近期受中東戰事等影響，推升國內進口原物料及商品成本，帶動國內進口物價走升。今年一至三月，以美元計價之進口物價年增率4.31%，惟因新台幣對美元匯率較去年同期升值，以新台幣計價之進口物價增幅縮小為0.33%，輸入性通膨壓力仍屬可控。

央行指出，中東戰事以來，市場避險情勢升溫，國際美元走強，新台幣對美元匯率趨貶，央行本於職責在外匯市場調節，以穩定新台幣匯率，有助減緩輸入性通膨壓力。

央行強調，2月底以來，受中東局勢影響，2月28日迄4月10日，新台幣美元匯率較戰事爆發前貶值1.50%，相對其他主要貨幣，貶幅居中。新台幣匯率穩定，有利進出口廠商報價，營運規劃及降低避險成本，有助減緩輸入性通膨壓力，抑制國內通膨預期心理。

中東戰事 通膨 台幣匯率

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