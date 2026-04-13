中東戰火推升輸入性通膨壓力？ 央行：仍屬可控

中東戰事持續至今未解，國際油價處在高檔，主計總處今日赴立院財委會報告指出，能源價格除直接推升國內油料費，也會增加廠商生產及物流成本，可能漸次轉嫁至終端商品售價，推升通膨壓力。依該處模擬，在其他因素不變下，若國際油價上漲10%，且業者立即完全轉嫁之假設下，消費者物價指數（CPI）漲幅將增0.24個百分點。5月會針對最新情勢更新預測。

2026-04-13 09:32