中東戰事影響國內通膨有多大？ 主計總處、央行給出答案

中東戰事持續至今未解，國際油價處在高檔，主計總處今日赴立院財委會報告指出，能源價格除直接推升國內油料費，也會增加廠商生產及物流成本，可能漸次轉嫁至終端商品售價，推升通膨壓力。依該處模擬，在其他因素不變下，若國際油價上漲10%，且業者立即完全轉嫁之假設下，消費者物價指數（CPI）漲幅將增0.24個百分點。5月會針對最新情勢更新預測。

中央行銀書面報告則指出，三月估今年CPI年增率為1.80%，在考量油價上漲及政府能源價格平穩機制措施兩項效果相抵後，估國際油價上升將推升台灣CPI年增率0.17個百分點。

立法院財政委員會今天邀請行政院主計總處主計長、央行、國發會及經濟部等單位就「中東衝突對能源、物價、民生與醫療物資供應及市場秩序之中長期影響與因應檢討，暨因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算執行情形」進行專題報告，並備質詢。

主計總處指出，三月OPEC平均油價大幅上漲至每桶116.4美元，較二月平均67.9美元漲逾七成，能源價格震盪走高除直接推升國內油料費，亦會增加廠商生產及物流成本，可能漸次轉嫁至終端商品售價，推升通膨壓力。依該處模擬，在其他因素不變下，若國際油價上漲10%，且業者立即完全轉嫁之假設下，CPI漲幅將增0.24個百分點。

惟我國採行「亞鄰最低價」、「油價平穩措施」之汽柴油雙緩漲機制，減緩油價上漲對國內物價衝擊，因此模型評估可視為影響之上限。

行政院陸編推行汽柴油雙緩漲機制外並搭配專案緩漲機制（至少吸收60%漲幅)，以及延長關鍵原物料減徵稅負措施，且擴大汽柴油貨物稅減徵幅度至50%（如汽油每公升降2元擴大至3.415元），有效降低國內物價所受之衝擊。

與俄烏戰爭初期比較，111年3月OPEC油價較2月上漲20.8%，國內CPI油料費漲5.3%，約為國際際油價漲幅的25%；本次中東衝突在擴大平穩機制下，3月CPI油料費漲幅較2月漲幅6.5%，僅約國際油價漲71.4%的9%，95無鉛汽油平均每公升30.45元，略低於去年同月的30.77元，因此第一季CPI因政府擴大油價平穩機制，以及整體食物類價格走穩，年增1.23%，低於2月預測數1.38%。

主計總處2月中旬在戰事爆發前預測今年CPI溫和上漲1.68%，第一季漲勢雖較預期和緩，惟3月各周國內汽柴油價格調漲的影響將遞延反映至4月CPI油料費，加上國際油價上漲波及國內塑化原物料價格與外食業者塑膠包材等營運成本，另燃油價格上漲推升運輸服務價格（如機票），相關走勢仍須密切關注。

4月8日美國與伊朗同意停火兩周，並確保海峽自由通行，能源價格有望回落，惟戰事後續發展仍具極高不確定性，主計總處將持續觀察最新情勢，並參酌國際機構的看法預測，納入5月預測考量。

央行則指出，三月估今年CPI年增率為1.80%，主要考量油價上漲及政府能源價格平穩機制措施兩項效果。央行將今年國際油全年均價由每桶58.3美元上修至85美元，估計推升今年台灣CPI年增率約0.52個百分點。但考量政府採取的能源價格平穩機制後，估可減緩油價對台灣CPI年增率的影響約0.35個百分點。

在上述兩項效果相抵後，估國際油價上升將推升台灣CPI年增率0.17個百分點。但若國際油價大幅上漲，今年國內通膨展望上行風險亦將升高，其衝擊程度取決於戰事持續期間、強度及地理範圍。國際地緣政治風險及天候因素為影響台灣未來通膨走勢之主要不確定因素。