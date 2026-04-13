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造山者展台灣韌性 多大副校長分享父親與半導體淵源

中央社／ 多倫多12日專電
多倫多大學副校長黃一莊（Joseph Wong）觀看台灣半導體發展史紀錄片「造山者」後，致詞透露父親和台灣半導體先鋒林本堅、胡定華等人是台大電機系同學。中央社
多倫多大學副校長黃一莊（Joseph Wong）觀看台灣半導體發展史紀錄片「造山者」後，致詞透露父親和台灣半導體先鋒林本堅、胡定華等人是台大電機系同學。中央社

台灣半導體發展史紀錄片「造山者」在多倫多放映，多倫多大學副校長黃一莊（Joseph Wong）應邀觀影後透露，他父親與台灣半導體先鋒林本堅、胡定華是台大同班同學，曾同樣感受到為台灣付出的渴望。

駐多倫多台北經濟文化辦事處10日在多倫多市中心國家俱樂部（National Club）舉辦小型放映會，邀請多倫多學界及科技界精英、安大略省議員等數十人到場觀賞「造山者」紀錄片，了解台灣如何自1970年代開始「背水一戰」發展半導體科技的故事。

影片播映後，長年研究亞洲民主轉型的多大副校長黃一莊上台，透露了一段秘辛。他表示，兩年前他應邀到台灣大學社會科學研究院開授系列講座，本著「讓父母同感榮耀」的心態，他邀請父母一起來台。

其中一場他父母到場的講座，現場突然起了騷動，原來國立清華大學半導體研究學院院長林本堅聽說他父親來台，特別前來現場一晤。黃一莊那時才知道，他父親身為馬來西亞華僑，與林本堅同為1963年畢業的台大電機系同班同學，兩人還曾是同寢室室友。

看完「造山者」，黃一莊感同身受表示，父親是工程師，退休前先後在美國無線電公司（RCA）、美國奇異公司（GE）、美國國家航空暨太空總署（NASA）、普林斯頓大學工作。「造山者」這個描述台灣半導體產業及其背後巨人的故事，讓他回想起小時候父親也曾考慮回台灣為經濟作出貢獻。儘管父親最終沒有回台工作，這些年來一直關注台灣動態，紀錄片中提到的那些人，對父親來說意義非凡。

面對記者詢問，黃一莊表示，父親非常低調，不願公開姓名，但一定會很想看看這部紀錄片。

黃一莊長年觀察台灣選舉，持續扮演多倫多大學與台灣及亞洲各國學術交流研究推手。他表示，台灣民主的「非凡韌性」讓他印象深刻；在台灣，人們始終秉持強大的共同命運感及共同信念，基於此，他深信台灣民主制度在面對巨大挑戰時，將依然保持韌性。

駐多倫多辦事處長梁毅鵬表示，「造山者」紀錄片讓人看到台灣的可靠和專業，值得全球供應鏈的信賴。台灣歡迎並期盼加拿大從供應鏈安全、關鍵礦產、科技合作以及民主投票等各個面向，深化與台灣的夥伴關係。

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