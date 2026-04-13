助中小企業轉型、高值成長！經濟部「企業經營領袖班」開放報名

經濟部中小及新創企業署13日表示，為協助中小企業強化經營韌性並加速高值化轉型，2026年度「中小企業經營領袖班」已開放報名，歡迎有志突破營運挑戰、推進轉型升級之中小企業負責人或具經營決策權之高階主管踴躍參與。

其中，「領袖策略營」受理報名至4月30日。「領袖行動營」預計於5至9月間辦理五梯次課程，第一梯次報名至5月8日止，後續梯次預計於開課前一個月開放報名。透過系統化培訓與典範學習，全面提升中小企業經營層次與市場競爭力。

中企署說明，本年度課程以「領袖策略營」與「領袖行動營」為雙主軸，其中「領袖策略營」以高值成長與策略布局為核心，規劃5天密集培訓課程，結合策略工具運用與產業趨勢解析，協助企業將願景轉化為具體行動方案。課程並邀請精密製造、半導體、資通訊等產業領袖分享市場拓展與經營模式創新的做法，並安排企業參訪，實地觀摩品牌轉型、智慧製造、製程優化以及國際市場經營經驗交流。

此外，「領袖行動營」歡迎具成長與轉型意願的中小企業報名參加，透過2天課程，邀請具備成熟商業模式的企業分享海外市場拓銷及加入國際供應鏈等議題，同時邀請技術創新企業，說明開發創新市場、籌募資金及品牌差異化等策略作法。課程更串聯中小企業指標獎項(包括國家磐石獎、創業楷模獎、小巨人獎、女性創業菁英獎、創新研究獎、新創事業獎等)獲獎企業傳承經驗，拓展經管視野。

中企署表示，期盼透過「中小企業經營領袖班」，協助企業負責人善用策略工具，掌握產業趨勢，並透過跨領域的經驗交流及標竿學習，強化企業體質與競爭力。誠摯邀請符合中小企業認定標準之負責人或高階主管踴躍參與，共同推動企業邁向高值成長。

相關報名資訊請參考活動網頁：https://startup.sme.gov.tw/ntacademy/