快訊

印度移工掀論戰！台印混血男星發聲反歧視 反遭網友出征

學術人創業／教授薪水低卻CP值高？台積電5倍薪挖角

封鎖荷莫茲海峽還不夠？川普可能的下一步曝光 美官員畫未來談判5紅線

聽新聞
0:00 / 0:00

助中小企業轉型、高值成長！經濟部「企業經營領袖班」開放報名

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部中小及新創企業署13日表示，為協助中小企業強化經營韌性並加速高值化轉型，2026年度「中小企業經營領袖班」已開放報名，歡迎有志突破營運挑戰、推進轉型升級之中小企業負責人或具經營決策權之高階主管踴躍參與。

其中，「領袖策略營」受理報名至4月30日。「領袖行動營」預計於5至9月間辦理五梯次課程，第一梯次報名至5月8日止，後續梯次預計於開課前一個月開放報名。透過系統化培訓與典範學習，全面提升中小企業經營層次與市場競爭力。

中企署說明，本年度課程以「領袖策略營」與「領袖行動營」為雙主軸，其中「領袖策略營」以高值成長與策略布局為核心，規劃5天密集培訓課程，結合策略工具運用與產業趨勢解析，協助企業將願景轉化為具體行動方案。課程並邀請精密製造、半導體、資通訊等產業領袖分享市場拓展與經營模式創新的做法，並安排企業參訪，實地觀摩品牌轉型、智慧製造、製程優化以及國際市場經營經驗交流。

此外，「領袖行動營」歡迎具成長與轉型意願的中小企業報名參加，透過2天課程，邀請具備成熟商業模式的企業分享海外市場拓銷及加入國際供應鏈等議題，同時邀請技術創新企業，說明開發創新市場、籌募資金及品牌差異化等策略作法。課程更串聯中小企業指標獎項(包括國家磐石獎、創業楷模獎、小巨人獎、女性創業菁英獎、創新研究獎、新創事業獎等)獲獎企業傳承經驗，拓展經管視野。

中企署表示，期盼透過「中小企業經營領袖班」，協助企業負責人善用策略工具，掌握產業趨勢，並透過跨領域的經驗交流及標竿學習，強化企業體質與競爭力。誠摯邀請符合中小企業認定標準之負責人或高階主管踴躍參與，共同推動企業邁向高值成長。

相關報名資訊請參考活動網頁：https://startup.sme.gov.tw/ntacademy/

延伸閱讀

力挺中小企業研發創新、增聘人才及加薪留才 5月報稅可享租稅優惠

5月報稅季將至 經部籲中小企業把握3大租稅優惠

中市經發局舉辦講座 助特定工廠轉型提升競爭力

相關新聞

中東戰事影響國內通膨有多大？ 主計總處、央行給出答案

中東戰事持續至今未解，國際油價處在高檔，主計總處今日赴立院財委會報告指出，能源價格除直接推升國內油料費，也會增加廠商生產及物流成本，可能漸次轉嫁至終端商品售價，推升通膨壓力。依該處模擬，在其他因素不變下，若國際油價上漲10%，且業者立即完全轉嫁之假設下，消費者物價指數（CPI）漲幅將增0.24個百分點。5月會針對最新情勢更新預測。

造山者展台灣韌性 多大副校長分享父親與半導體淵源

台灣半導體發展史紀錄片「造山者」在多倫多放映，多倫多大學副校長黃一莊（Joseph Wong）應邀觀影後透露，他父親與台...

中東戰火推升輸入性通膨壓力？ 央行：仍屬可控

美元因中東戰事走強，國內物價面臨輸入性通膨壓力，中央銀行今日赴立院財委會報告指出，近期受中東戰事等影響，推升國內進口原物料及商品成本，帶動國內進口物價走升。今年一至三月，以美元計價之進口物價年增率4.31%，惟因新台幣對美元匯率較去年同期升值，以新台幣計價之進口物價增幅縮小為0.33%，輸入性通膨壓力仍屬可控。

高收入族群也叫苦…E型經濟更拉大貧富 怪這科技衝太快

國際經濟學家經常用英文字母來形容經濟走勢，從L型、U型、V型、W型，之後還有M型經濟，到了2020年新冠疫情之後，形容貧富差距擴大的「K型經濟」崛起，最近又有一種最新的「E型經濟」（E-shaped economy）在社群平台上廣泛討論，什麼是E型經濟？

扛不住甩鍋在野？她曝引進印度移工脈絡…洪申翰想裝沒事？

勞動部長洪申翰上周在立院稱首批印度移工最快今年引進，引發輿論炸鍋。國民黨北市議員柳采葳說，勞動部因承受不住壓力，民進黨側翼竟開始瞎扯是藍白要開放印度移工。勞動力短缺的問題，竟然變成民進黨的敢做不敢當的潑糞大賽，洪申翰還想裝沒事嗎？

本周台股／戰火喊停台股強彈 外資真認錯開始回補了？

台股上周再寫紀錄，加權股價指數連漲4天，並以3萬5417點作收，創下台股收盤歷史新高，一周強彈2845點，漲幅高達8.74％，日均量8016億元。台股上周漲幅，明顯集中在周三美國總統川普宣布美伊暫時停火10天後，周四、周五均站穩在3萬4500點之上，顯示市場對於停火仍有信心。美伊11日展開談判前，美股上周五收盤漲跌互見。接下來台股會如何反應？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。