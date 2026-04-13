台新新光金 連兩年永續登頂

台新新光金控在國際永續評比再傳捷報，二○二五年國際碳揭露計畫（ＣＤＰ）氣候變遷問卷獲最高的「Ａ」級殊榮，蟬聯領導者等級。同時，ＣＤＰ公布去年供應鏈議合評價（ＳＥＡ）結果，台新新光金連續兩年獲評最高「Ａ」級肯定。

ＣＤＰ自二○○○年成立以來，致力推動全球企業公開揭露氣候與環境相關作為。去年逾兩萬兩千家企業及超過一千個城市與地區參與揭露，其中僅百分之四企業獲得Ａ級肯定。ＣＤＰ ＳＥＡ則根據氣候變遷問卷框架，評估企業在治理、目標、碳管理及價值鏈參與方面的表現。

台新新光金總經理林維俊表示，台新新光秉持「認真、創新、永續」精神，例如台新銀除推動綠色貸款與永續績效連結貸款外，更將「永續經濟活動自評問卷」納入法人融資審查流程，獲聯徵中心頒發「永續融資獎」肯定。台新新光轄下除各子孫公司之據點均納入ISO 14064溫室氣體盤查外，更積極採購再生能源與節能設備，持續降低營運環境足跡。

台新新光金控永續長李鎮宇說，台新新光在「標普全球永續年鑑」Top 1%三連霸、ＭＳＣＩ ＥＳＧ最高評等ＡＡＡ及連續兩年獲時代雜誌評選為「全球五百大最佳永續企業」後，再次獲ＣＤＰ評為Ａ級。集團從董事會層級的永續委員會擘畫方向，使台新新光成為全球銀行業的永續領航者。

台新新光金將落實「from Zero to Hero」淨零主張，發揮永續金融影響力，以具體行動落實永續願景。