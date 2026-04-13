公股投信4合1！股權占比喬定 近20年來「公公併」再獲成功

公股金控旗下投信「四合一」股權分配比重拍定。知情人士透露，財政部督導的第一、兆豐、合庫和華南等四家公股金控旗下的投信一整併案上周取得重大突破，本周將開會確定四家投信各自占合併後的投信股權比重，為合併作業啟動以來的最大突破，目前已知第一金對合併後投信的股權占比過半，兆豐金則以近三成居次。若公股投信四合一能完成，將是近廿年來「公公併」再有成功的個案。

公股投信的四合一雖只是公股金控旗下的投信子公司整併，並非金控對金控、金控對銀行的整併，但若公股投信整併能成功跨出去，將有利於未來更多的「公公併」。值得注意的是，第一金在公股金融圈的角色備受矚目，除了在投信四合一拿下過半股權、握有實際主導權之外，在五月廿九日登場的國票金控改選，公股派駐在國票金的董事長、總經理也內定由第一金法人董事張兆順、吳瑛出任，據了解，未來國票金若要與公股體系金融機構合併，除了彰銀被點名可能合併國票金順勢取得金控執照之外，第一金屆時也可能被官方「點將」進行合併，在公股體系的角色比以前更加重要。

這次公股投信的四合一是由三家國內大型會計師事務所挑大梁，其中兆豐金與合庫金委託ＫＰＭＧ進行實地查核與估價，第一金則委託安永、華銀委託勤業眾信；根據四方多次討論的結果，最後達成的共識是，第一金不僅有主導權，持股比重也將過半，這也符合金管會的期待，金管會仍希望最大股東的持股比重過半，並認定為第一金的子公司，持股比率約百分之五十至五十一，而兆豐金對合併後投信的持股約在百分之廿九至卅，合庫金與華南金對合併後投信的持股則各約百分之十。

據悉，全體公股金控與公股銀行召開股東會的時間已確定在六月十八日，由於最重要的股權比重已經明朗，因此估計每家公股金控旗下投信和第一金投信的換股比率，會在四月底之前獲董事會通過，進而可排入股東常會議案，若一切順利，全案將力拚在六月底各公股金控的股東會過關。