扛不住甩鍋在野？她曝引進印度移工脈絡…洪申翰想裝沒事？

勞動部長洪申翰上周在立院稱首批印度移工最快今年引進，引發輿論炸鍋。國民黨北市議員柳采葳說，勞動部因承受不住壓力，民進黨側翼竟開始瞎扯是藍白要開放印度移工。勞動力短缺的問題，竟然變成民進黨的敢做不敢當的潑糞大賽，洪申翰還想裝沒事嗎？

柳說，翻開過去媒體報導，民進黨早在前總統蔡英文執政時，2024年2月就與印度簽訂勞工合作備忘錄（MOU）後，至今尚未正式引進。在總統大選的時候，賴清德總統為了競選大位，直接宣稱這是假消息。洪申翰上周四接受質詢時，更進一步證實勞動部一月已率團訪問印度台商，了解印度勞工的運用情況，目前正在最後的行政確認，首批印度移工最快今年有可能引進。

從這個脈絡來看，柳采葳說，民進黨政府推動印度移工來台的腳步，不但從來沒停過，更是蔡賴共識。「蔡英文時期簽訂MOU、賴清德實地考察、行政確認」。洪申翰在答詢時，態度大方，把這樣的政策當成勞動力補充的方式之一，沒想到網路輿論炸鍋，勞動部扛不住了，只好方設法要把帳賴在在野黨頭上？

「從頭到尾，在野黨的角度就是嚴加審查，要求配套，民進黨倒因為果，政策評估忽視民意，又扛不住壓力，只想甩鍋給在野黨。」柳說，洪申翰這個勞動部長，以為可以靠開放印度移工得到企業掌聲，卻捅了馬蜂窩全民炸鍋，還想裝沒事嗎？