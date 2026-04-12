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副總統蕭美琴親臨中國信託駐臺使節晚宴 逾20位使節及代表出席

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
適逢中國信託成立60周年，舉辦中國信託駐臺使節晚宴，副總統蕭美琴（中）親臨致詞，中信慈善基金會董事長辜仲諒（右）、中信金控副董事長吳一揆（左）及在場逾20位重要駐臺使節及代表共同出席。中信金控／提供
適逢中國信託成立60周年，舉辦中國信託駐臺使節晚宴，副總統蕭美琴（中）親臨致詞，中信慈善基金會董事長辜仲諒（右）、中信金控副董事長吳一揆（左）及在場逾20位重要駐臺使節及代表共同出席。中信金控／提供

中國信託長期推展經貿外交，自1966年成立至今已發展成為臺灣最具國際化的金融機構，今年適逢中國信託成立60周年，中信金控於4月9日特別舉辦「中國信託駐臺使節晚宴」，邀請副總統蕭美琴、逾20位亞太及北美地區的駐臺使節及代表共襄盛舉，共同見證中國信託60年來促進臺灣金融產業發展、致力投入企業社會公益及提升國際能見度的貢獻。

蕭美琴致詞時首先感謝中國信託金控創辦人辜濓松先生對於臺灣經貿發展的耕耘，使得中信金控得以克服70年代的石油能源危機、80年代複雜的國際外交局勢、90年代的亞洲金融風暴及目前最受矚目的地緣政治挑戰，善用創新科技提升服務品質，以金融專業攜手客戶走出臺灣、邁向國際。

此外，蕭美琴更肯定中國信託長期支持政策發展，特別是中國信託慈善基金會董事長辜仲諒對於臺灣基層棒球及女子棒球領域的投入，可促使更多懷抱夢想的臺灣好手參與體育領域多元發展，亦針對慈善、反毒、教育及藝文發展的成效印象深刻，蕭美琴期勉中信金控持續成長，迎向下一甲子的榮耀。

中信金控創辦人辜濓松一生致力推動經貿外交，每年定期舉辦「中國信託駐臺使節晚宴」，邀請亞太及北美地區駐臺使節及代表出席，架構交流平臺以建立更緊密的實質關係。中信金控副董事長吳一揆特別感謝所有與會及長期支持中國信託的貴賓，60年來與中國信託並肩作戰，使中國信託得以從僅有19名同仁、120坪大辦公室的中華證券投資公司，成為旗下擁有銀行、人壽、證券、投信、創投、彩券、資產管理、資融、保全等9家子公司，金融版圖跨足14個國家及地區，全球擁有近32,000位員工的國際型金融集團。正是這種共同的韌性和合作精神，使中國信託不僅屹立不搖，更能在不確定性的時代蓬勃發展、屢創佳績。

中信慈善基金會董事長辜仲諒表示，成長的過程中時常陪伴辜濓松創辦人出席各大國際經貿組織活動，見證其金融、外交、文化和慈善等領域的卓越貢獻，因此辜仲諒持續關注臺灣金融產業升級、國際金融合作與永續發展等議題，盼藉此延續辜濓松創辦人致力回饋社會的信念。

近年來，中國信託深知棒球是臺灣人的驕傲、凝聚全民的心，是最值得投資的事業，本於企業社會責任投入資源厚植各級棒球、贊助國際賽事，助力國球發展更上一層樓。除了13年來藉由中信慈善基金會的「愛接棒計畫」扶植青少棒及少棒球隊，累積扶助逾7,200人次、培育出42位中華隊國手及19位中華職棒選手；舉辦被譽為「臺灣甲子園」的中信盃黑豹旗，參賽隊伍從首屆51隊成長至每年逾200隊，逾400位臺灣或旅外職棒球員曾經踏上黑豹旗紅土。中國信託也支持中信兄弟棒球隊並力挺中華隊挑戰國際賽事，讓世界看見臺灣，2024年贊助「世界12強棒球錦標賽」，助力中華隊奪下首座世界三大棒球賽事冠軍獎盃；2025年贊助「世界棒球經典賽臺灣區資格賽」，支持中華隊打進2026世界棒球經典賽，讓臺灣獨特的熱情與文化登上國際舞臺。

為了向所有支持中國信託發展的駐臺使節及代表致意，中信慈善基金會副董事長陳國世、中信金控總經理高麗雪、中國信託商業銀行總經理楊銘祥、國際事務最高顧問馮寄台及中國信託育樂公司董事長陳國恩等主管亦與會，透過這場重要的聚會，彰顯臺灣在國際金融體系中的關鍵角色與積極作為。

蕭美琴 中信金控 亞太

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