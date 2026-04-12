快訊

陸宣布10項利多：推動重啟上海、福建遊客來台自由行

美伊談判未達協議！美副總統范斯：伊朗拒絕接受美方條件

聽新聞
0:00 / 0:00

數產署擴大打詐 要求網路平台增設可疑導外連結警示

中央社／ 台北12日電

詐騙手法日益翻新，數發部數產署表示，將在「網路詐騙通報查詢網」擴大情資聯防，並透過人工智慧（AI）輔助加速審案，同時持續攜手Meta、LINE、Google等網路平台強化防詐機制。數產署指出，針對可疑導外連結，已要求業者今年推出警示功能，提醒民眾提高警覺。

根據打詐專法，數發部有權責規範網路廣告平台業者，現已納管Google（Google、YouTube）、LY（LINE）、Meta（Facebook、Instagram、Threads）及TikTok（TikTok）等4家業者、7個平台。數產署說明，納管業者須履行多項防詐責任，包括每年公布詐欺防制透明度報告，去年底4家業者已首度發布。

數產署指出，透明度報告須有3大內容，首先是詐欺防制計畫的實施摘要；其次為依詐防條例第32條第1項第1款，移除、限制瀏覽、停止播送或採取其他必要處置廣告的數量及類型；再者，依同條第1項第2款規定，暫停提供用戶服務的數量。

數產署平台經濟組平台應用科科長楊銘澤表示，各平台功能性質不一樣，詐騙風險樣態存有差異，防詐精進方向也不盡相同。以LINE為例，主要風險在於民眾被誘導加入詐騙群組，或將詐騙集團加為好友，進一步被引導提供個人資料，因此強化重點為提升民眾識詐能力及防詐意識。

他指出，Meta旗下Facebook、Instagram等平台，由於詐騙廣告投放頻率較高，未來將強化廣告主身分驗證機制，並運用技術提升詐騙廣告偵測能力，避免相同詐騙廣告再次刊播。

他舉例，假冒名人投資詐騙廣告中，不法人士會以名人照片搭配不同文案進行投放，若涉及相同圖像，平台不應僅在接獲通知後逐則下架，而是應一併移除相關違規內容，以降低民眾接觸詐騙內容的風險。

楊銘澤進一步說，部分詐騙透過導外連結進行，如在文案中放上連結，引導民眾點擊至外部網站或加入群組。為降低風險，數產署已與業者研議，要求開發導外連結警示功能，當使用者點擊可疑連結時，系統須顯示為高度風險，提醒民眾審慎評估後再決定是否前往，預計今年推出相關功能。

此外，數發部建置網路詐騙通報查詢網，自113年9月30日至115年3月28日，總共接獲通報68萬7820則疑似詐騙訊息，其中32萬7861則確認為詐騙，已通報平台下架。

數產署平台經濟組平台治理科科長蘇凌平表示，截至去年底，涉詐網路廣告平均3.5小時內完成下架，今年度規劃壯大「好人隊」，將擴增平台、資安、防詐服務與電信業者，提升數位信任防護量能。

蘇凌平指出，今年度將同步啟動詐騙廣告下架檢核機制，以數位化、可量化方式追蹤平台下架情形；同時，整合民眾通報與防詐產業情資等，建置網路詐騙情資資料庫，透過數位工具跨域共享防詐資訊。

蘇凌平表示，將導入更多AI功能，降低人力負擔，並縮短分案及審查時間，未來審查模式將由人工主導，進階為AI輔助、人工決策；由於詐騙型態多元且變化快速，不同類型詐騙在文本上各有差異，為提升AI辨識能力，須持續進行系統調校，並逐步擴增各領域掃描量能，以強化整體防詐體系。

詐騙集團 廣告 LINE

延伸閱讀

詐騙攻防戰1／去年信用卡盜刷有感降溫 防詐看見成效

詐騙攻防戰2／網路交易 成詐騙重災區

詐騙攻防戰3／國銀教戰 四個步驟自保

網購詐騙受理件數最多　刑事局提供防詐關鍵字

相關新聞

本周台股／戰火喊停台股強彈 外資真認錯開始回補了？

台股上周再寫紀錄，加權股價指數連漲4天，並以3萬5417點作收，創下台股收盤歷史新高，一周強彈2845點，漲幅高達8.74％，日均量8016億元。台股上周漲幅，明顯集中在周三美國總統川普宣布美伊暫時停火10天後，周四、周五均站穩在3萬4500點之上，顯示市場對於停火仍有信心。美伊11日展開談判前，美股上周五收盤漲跌互見。接下來台股會如何反應？

油價凍漲 中油已吸收百億

台灣中油公司昨（11）日宣布，國內汽、柴油價格4月13日凌晨零時起至4月19日止維持不調整，中油董事長方振仁表示，國際油價小幅下跌，仍處高檔區間，考量穩定物價與民生需求，決定持續凍漲油價。中東戰事爆發至今，中油已經吸收達107.3億元。

「沒船敢通行」中油200萬桶原油船仍卡荷莫茲 下周另一船繞道紅海5月抵台

美伊暫時停火，但和談沒有結果前，荷莫茲海峽還是沒船敢通行，中油一艘200萬桶原油的油輪，還卡在海峽內無法開出來。中油董事長方振仁表示，美伊停火不代表海峽已開放，此處航行仍具高度危險性，船東及保險公司都不敢輕舉妄動。

太陽光電七大公協會發表聯合聲明 以養殖實績導正個案偏見

針對近期網路流傳個案漁電共生案場影像及評論，七大公協會今日發表聯合聲明釐清產業事實，特定言論來自片段資訊，未能完整反映產業養殖實況，並呼籲不宜以少數個案否定漁電共生複合利用之整體效益。

避免重複課稅、守住家族資產—臺大首開「台美雙重國籍家庭稅務與傳承」課程

【打造跨境家庭合規且長遠的資產藍圖】 隨著全球移動與資產國際化趨勢加速，越來越多台灣家庭面臨跨境生活型態——子女赴美求學、取得美國國籍或綠卡、資產布局跨國發展。然而，選擇增加的同時，也伴隨高度複雜的稅務與傳承挑戰。 在台美雙重稅制並行下，如何避免重複課稅、降低合規風險，並確保財富順利傳承，已成為高資產家庭與專業人士的關鍵課題。 為回應此一需求，國立臺灣大學進修推廣學院推出全新課程——「稅務規劃與資產傳承：台美雙重國籍家庭篇」，整合制度解析與實務案例，協助學員建立完整的跨境財務規劃思維。課程將於115年6月23日至7月14日（每週二）晚間19:00–21:45舉行。 【跨境家庭成常態，稅務與傳承風險同步升高】 台灣家庭國際化程度持續提升，家庭成員可能同時具備台美身份或分散於不同國家生活，使稅務規劃複雜度大幅提高。 美國採全球所得課稅制度，即使長期居住海外，仍須申報全球所得；台灣則依居住條件認定稅務居民。當身份與居住狀態交錯，易產生申報重疊與重複課稅風險。 在資產傳承方面，台美於遺產與贈與

國票金改選不只是席次之爭：公股整併與專業治理的關鍵時刻

近年來，台灣金融監理政策持續強調透過整併提升資本實力與國際競爭力，並以金融體系健全化作為重要政策目標。然而，在金融產業邁向規模化與國際化的過程中，如何同步強化公司治理與決策效率，已成為不可忽視的重要課題。即將登場的國票金控董事改選，正提供了一個重新檢視制度設計與治理方向的契機。 根據近期媒體報導指稱，國票金此次董事會改選，呈現超額提名的現象，進一步從提名董事名單觀察，包含官股與多數民股股東所提名的人選皆來自於專業領域，但仍見有大股東提名自己擔任董事的情形。而在此次改選過程中，旺中集團副董事長蔡紹中公開表態，願與官股合作、落實專業經理人制度，共同做大做強國票金。但市場也傳出，在官股陣營與其他股東協商過程中，曾討論由耐斯集團二代、現任國票金總經理陳冠舟出任副董事長的相關安排；相對地，也有股東對相關職務安排持保留立場。 另一方面，股權結構亦出現變化。公股持股比例已由數年前不到一成提升至目前已超過兩成，顯示其在公司治理中的角色逐步提高；此外，過去未積極參與金控經營權的產業資本，此次持股亦接近進入

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。