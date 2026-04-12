數產署擴大打詐 要求網路平台增設可疑導外連結警示

詐騙手法日益翻新，數發部數產署表示，將在「網路詐騙通報查詢網」擴大情資聯防，並透過人工智慧（AI）輔助加速審案，同時持續攜手Meta、LINE、Google等網路平台強化防詐機制。數產署指出，針對可疑導外連結，已要求業者今年推出警示功能，提醒民眾提高警覺。

根據打詐專法，數發部有權責規範網路廣告平台業者，現已納管Google（Google、YouTube）、LY（LINE）、Meta（Facebook、Instagram、Threads）及TikTok（TikTok）等4家業者、7個平台。數產署說明，納管業者須履行多項防詐責任，包括每年公布詐欺防制透明度報告，去年底4家業者已首度發布。

數產署指出，透明度報告須有3大內容，首先是詐欺防制計畫的實施摘要；其次為依詐防條例第32條第1項第1款，移除、限制瀏覽、停止播送或採取其他必要處置廣告的數量及類型；再者，依同條第1項第2款規定，暫停提供用戶服務的數量。

數產署平台經濟組平台應用科科長楊銘澤表示，各平台功能性質不一樣，詐騙風險樣態存有差異，防詐精進方向也不盡相同。以LINE為例，主要風險在於民眾被誘導加入詐騙群組，或將詐騙集團加為好友，進一步被引導提供個人資料，因此強化重點為提升民眾識詐能力及防詐意識。

他指出，Meta旗下Facebook、Instagram等平台，由於詐騙廣告投放頻率較高，未來將強化廣告主身分驗證機制，並運用技術提升詐騙廣告偵測能力，避免相同詐騙廣告再次刊播。

他舉例，假冒名人投資詐騙廣告中，不法人士會以名人照片搭配不同文案進行投放，若涉及相同圖像，平台不應僅在接獲通知後逐則下架，而是應一併移除相關違規內容，以降低民眾接觸詐騙內容的風險。

楊銘澤進一步說，部分詐騙透過導外連結進行，如在文案中放上連結，引導民眾點擊至外部網站或加入群組。為降低風險，數產署已與業者研議，要求開發導外連結警示功能，當使用者點擊可疑連結時，系統須顯示為高度風險，提醒民眾審慎評估後再決定是否前往，預計今年推出相關功能。

此外，數發部建置網路詐騙通報查詢網，自113年9月30日至115年3月28日，總共接獲通報68萬7820則疑似詐騙訊息，其中32萬7861則確認為詐騙，已通報平台下架。

數產署平台經濟組平台治理科科長蘇凌平表示，截至去年底，涉詐網路廣告平均3.5小時內完成下架，今年度規劃壯大「好人隊」，將擴增平台、資安、防詐服務與電信業者，提升數位信任防護量能。

蘇凌平指出，今年度將同步啟動詐騙廣告下架檢核機制，以數位化、可量化方式追蹤平台下架情形；同時，整合民眾通報與防詐產業情資等，建置網路詐騙情資資料庫，透過數位工具跨域共享防詐資訊。

蘇凌平表示，將導入更多AI功能，降低人力負擔，並縮短分案及審查時間，未來審查模式將由人工主導，進階為AI輔助、人工決策；由於詐騙型態多元且變化快速，不同類型詐騙在文本上各有差異，為提升AI辨識能力，須持續進行系統調校，並逐步擴增各領域掃描量能，以強化整體防詐體系。