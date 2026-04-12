油價凍漲 中油已吸收百億

台灣中油公司昨（11）日宣布，國內汽、柴油價格4月13日凌晨零時起至4月19日止維持不調整，中油董事長方振仁表示，國際油價小幅下跌，仍處高檔區間，考量穩定物價與民生需求，決定持續凍漲油價。中東戰事爆發至今，中油已經吸收達107.3億元。

其中92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛33.9元、98無鉛35.9元、超級柴油31元。

美伊暫時停火，但和談沒有結果前，荷莫茲海峽還是沒船敢通行，中油一艘200萬桶原油的油輪，還卡在海峽內無法開出來。方振仁表示，美伊停火不代表海峽已開放，此處航行仍具高度危險性，船東及保險公司都不敢輕舉妄動。

至於兩周內是否能離港？方振仁表示，目前無法預判，要在確認海峽通行的標準作業程序與安全配套措施已明確的情況下，並獲得可靠的執行依據後，滯留船舶才會陸續重啟航程離開荷莫茲海峽，如果可以離開，所有船東都會希望盡快駛出，把貨物交到貨主手上。

經濟部次長賴建信指出，這幾天都有油輪靠卸，包括中油及台塑，經濟部對能源的掌握有信心；即使那艘200萬桶原油的船暫時無法離開荷莫茲海峽，中油也有向其他地區採購原油的規劃，包括與沙烏地阿拉伯取得共識，繞道紅海從延布港出貨，下周就會裝船，最快5月抵台，維持每月一艘200萬桶中東油輪抵台的頻率。

賴建信補充，油價一旦上漲，對物價傳導速度相當快，現階段政策重點仍以穩定物價為優先，政府持續透過能源應變機制掌握供應狀況，包括原油、輕油與天然氣進口均在掌控中，後續持續觀察國際情勢變化，滾動調整因應策略。