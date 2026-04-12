聽新聞
0:00 / 0:00

油價凍漲 中油已吸收百億

經濟日報／ 記者胡順惠陳儷方／台北報導

台灣中油公司昨（11）日宣布，國內汽、柴油價格4月13日凌晨零時起至4月19日止維持不調整，中油董事長方振仁表示，國際油價小幅下跌，仍處高檔區間，考量穩定物價與民生需求，決定持續凍漲油價。中東戰事爆發至今，中油已經吸收達107.3億元。

其中92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛33.9元、98無鉛35.9元、超級柴油31元。

美伊暫時停火，但和談沒有結果前，荷莫茲海峽還是沒船敢通行，中油一艘200萬桶原油的油輪，還卡在海峽內無法開出來。方振仁表示，美伊停火不代表海峽已開放，此處航行仍具高度危險性，船東及保險公司都不敢輕舉妄動。

至於兩周內是否能離港？方振仁表示，目前無法預判，要在確認海峽通行的標準作業程序與安全配套措施已明確的情況下，並獲得可靠的執行依據後，滯留船舶才會陸續重啟航程離開荷莫茲海峽，如果可以離開，所有船東都會希望盡快駛出，把貨物交到貨主手上。

經濟部次長賴建信指出，這幾天都有油輪靠卸，包括中油及台塑，經濟部對能源的掌握有信心；即使那艘200萬桶原油的船暫時無法離開荷莫茲海峽，中油也有向其他地區採購原油的規劃，包括與沙烏地阿拉伯取得共識，繞道紅海從延布港出貨，下周就會裝船，最快5月抵台，維持每月一艘200萬桶中東油輪抵台的頻率。

賴建信補充，油價一旦上漲，對物價傳導速度相當快，現階段政策重點仍以穩定物價為優先，政府持續透過能源應變機制掌握供應狀況，包括原油、輕油與天然氣進口均在掌控中，後續持續觀察國際情勢變化，滾動調整因應策略。

物價 中油 中東

延伸閱讀

「沒船敢通行」中油200萬桶原油船仍卡荷莫茲 下周另一船繞道紅海5月抵台

油價凍漲再延長一周！中油累計吸收107億元 穩住價格

國際油價回軟仍處高檔 國內油價下周不調整連二凍

配合政策扮演物價「消波塊」累計虧損792億元 經部救中油財務三管齊下

相關新聞

油價凍漲 中油已吸收百億

台灣中油公司昨（11）日宣布，國內汽、柴油價格4月13日凌晨零時起至4月19日止維持不調整，中油董事長方振仁表示，國際油價小幅下跌，仍處高檔區間，考量穩定物價與民生需求，決定持續凍漲油價。中東戰事爆發至今，中油已經吸收達107.3億元。

「沒船敢通行」中油200萬桶原油船仍卡荷莫茲 下周另一船繞道紅海5月抵台

美伊暫時停火，但和談沒有結果前，荷莫茲海峽還是沒船敢通行，中油一艘200萬桶原油的油輪，還卡在海峽內無法開出來。中油董事長方振仁表示，美伊停火不代表海峽已開放，此處航行仍具高度危險性，船東及保險公司都不敢輕舉妄動。

太陽光電七大公協會發表聯合聲明 以養殖實績導正個案偏見

針對近期網路流傳個案漁電共生案場影像及評論，七大公協會今日發表聯合聲明釐清產業事實，特定言論來自片段資訊，未能完整反映產業養殖實況，並呼籲不宜以少數個案否定漁電共生複合利用之整體效益。

政策鼓勵續留職場 勞部優化中高齡獎助

勞動部昨（10）日宣布放寬「五五就業促進措施」資格條件，首度納入彈性工時工作者亦可適用獎勵，此舉旨在反映現行勞動市場職缺工時多樣化，也有助中高齡者及高齡者持續留任。昨天，勞動部也宣布延長「繼續僱用高齡者補助計畫」，全年皆可受理。

避免重複課稅、守住家族資產—臺大首開「台美雙重國籍家庭稅務與傳承」課程

【打造跨境家庭合規且長遠的資產藍圖】 隨著全球移動與資產國際化趨勢加速，越來越多台灣家庭面臨跨境生活型態——子女赴美求學、取得美國國籍或綠卡、資產布局跨國發展。然而，選擇增加的同時，也伴隨高度複雜的稅務與傳承挑戰。 在台美雙重稅制並行下，如何避免重複課稅、降低合規風險，並確保財富順利傳承，已成為高資產家庭與專業人士的關鍵課題。 為回應此一需求，國立臺灣大學進修推廣學院推出全新課程——「稅務規劃與資產傳承：台美雙重國籍家庭篇」，整合制度解析與實務案例，協助學員建立完整的跨境財務規劃思維。課程將於115年6月23日至7月14日（每週二）晚間19:00–21:45舉行。 【跨境家庭成常態，稅務與傳承風險同步升高】 台灣家庭國際化程度持續提升，家庭成員可能同時具備台美身份或分散於不同國家生活，使稅務規劃複雜度大幅提高。 美國採全球所得課稅制度，即使長期居住海外，仍須申報全球所得；台灣則依居住條件認定稅務居民。當身份與居住狀態交錯，易產生申報重疊與重複課稅風險。 在資產傳承方面，台美於遺產與贈與

國票金改選不只是席次之爭：公股整併與專業治理的關鍵時刻

近年來，台灣金融監理政策持續強調透過整併提升資本實力與國際競爭力，並以金融體系健全化作為重要政策目標。然而，在金融產業邁向規模化與國際化的過程中，如何同步強化公司治理與決策效率，已成為不可忽視的重要課題。即將登場的國票金控董事改選，正提供了一個重新檢視制度設計與治理方向的契機。 根據近期媒體報導指稱，國票金此次董事會改選，呈現超額提名的現象，進一步從提名董事名單觀察，包含官股與多數民股股東所提名的人選皆來自於專業領域，但仍見有大股東提名自己擔任董事的情形。而在此次改選過程中，旺中集團副董事長蔡紹中公開表態，願與官股合作、落實專業經理人制度，共同做大做強國票金。但市場也傳出，在官股陣營與其他股東協商過程中，曾討論由耐斯集團二代、現任國票金總經理陳冠舟出任副董事長的相關安排；相對地，也有股東對相關職務安排持保留立場。 另一方面，股權結構亦出現變化。公股持股比例已由數年前不到一成提升至目前已超過兩成，顯示其在公司治理中的角色逐步提高；此外，過去未積極參與金控經營權的產業資本，此次持股亦接近進入

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。