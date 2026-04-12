油價飆漲 國泰航空取消2％航班

油價飆漲，甚至加不到油，航空公司已不堪負荷，國泰航空昨宣布，將調整五月中旬至六月底客運航班運力，取消占總數約百分之二的客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班。

中東局勢持續緊張，航空燃油價格顯著上升，根據國際航空運輸協會（IATA）公布的數據，截至本月三日當周，全球航空燃油平均價格為每桶二○九美元，較今年二月廿七日當周的每桶九十九點四美元大幅增加，進而對全球航空公司造成沉重的成本壓力。

國泰航空指出，過去一個月以來，已盡力採取合適的方案，以保持航班網絡運作如常，包括調整燃油附加費以應對燃油價格飆升，仍未足以緩解燃油價格上升的衝擊，削減運力是迫不得已的最後選擇。

為紓緩成本上升的部分壓力，國泰航空與香港快運都將整合五月十六日至六月底期間營運的客運航班，其中，國泰航空將取消占總數約百分之二的客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班。香港快運則將取消占總數約百分之六的客運航班。

此外，越捷航空日前也宣布，自本月十日到五月卅日間，取消部分台灣往返越南的航班，受影響航點包括台北、台中及高雄，涉及航線包含胡志明市與河內兩大城市。

越南航空日前宣布，四月起暫停部分國內航線，每周減班約廿三班。德威航空也將從五月起，釜山至高雄從每日一班，減少為每周六班，五月一日到廿日期間的釜山至東京成田航線，則從每日一班減少為每周五班。