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「沒船敢通行」中油200萬桶原油船仍卡荷莫茲 下周另一船繞道紅海5月抵台

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美伊暫時停火，但和談沒有結果前，荷莫茲海峽還是沒船敢通行。圖／路透
美伊暫時停火，但和談沒有結果前，荷莫茲海峽還是沒船敢通行。圖／路透

美伊暫時停火，但和談沒有結果前，荷莫茲海峽還是沒船敢通行，中油一艘200萬桶原油的油輪，還卡在海峽內無法開出來。中油董事長方振仁表示，美伊停火不代表海峽已開放，此處航行仍具高度危險性，船東及保險公司都不敢輕舉妄動。

美國伊朗目前在兩周停火協議期間，然而中東核心航道荷莫茲海峽的通行安全並未因此立即獲得保障，方振仁指出，目前滯留在波斯灣內的多位船東普遍認為，兩國政府間暫時性的停火聲明，並不等同於海峽航行權的全面開放與安全解禁，現階段若冒然通行海峽，仍面臨高度且難以預測的軍事危險。

目前還有不少卡在波斯灣內的油輪，船運的保險業者反饋意見也與航運界相同，認為當地風險層級尚未實質調降，在缺乏具體航行保障的情況下，各國船舶目前大多維持觀望態勢。

至於兩周內是否能離港？方振仁表示，目前無法預判，要在確認海峽通行的標準作業程序與安全配套措施已明確的情況下，並獲得可靠的執行依據後，滯留船舶才會陸續重啟航程離開荷莫茲海峽，如果可以離開，所有船東都會希望儘快駛出，把貨物交到貨主手上。

經濟部次長賴建信指出，這幾天都有油輪靠卸，包括中油及台塑，經濟部對能源的掌握有信心；即使那艘200萬桶原油的船暫時無法離開荷莫茲海峽，中油也有向其他地區採購原油的規劃，包括與沙烏地阿拉伯取得共識，繞道紅海從延布港出貨，下周就會裝船，最快5月抵台，維持每月1艘200萬桶中東油輪抵台的頻率。

中油說明，會積極洽購非洲、美國、澳洲等地原油，目前已完成9月份規畫，至於天然氣現貨調度，目前進度已到7月，8、9月氣源也會提早規畫。

經濟部次長賴建信與中油董事長方振仁說明目前原油及天然氣進口情形。記者陳儷方／攝影
經濟部次長賴建信與中油董事長方振仁說明目前原油及天然氣進口情形。記者陳儷方／攝影

荷莫茲海峽 伊朗 中油 紅海 美國

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