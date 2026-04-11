「沒船敢通行」中油200萬桶原油船仍卡荷莫茲 下周另一船繞道紅海5月抵台

美伊暫時停火，但和談沒有結果前，荷莫茲海峽還是沒船敢通行，中油一艘200萬桶原油的油輪，還卡在海峽內無法開出來。中油董事長方振仁表示，美伊停火不代表海峽已開放，此處航行仍具高度危險性，船東及保險公司都不敢輕舉妄動。

美國與伊朗目前在兩周停火協議期間，然而中東核心航道荷莫茲海峽的通行安全並未因此立即獲得保障，方振仁指出，目前滯留在波斯灣內的多位船東普遍認為，兩國政府間暫時性的停火聲明，並不等同於海峽航行權的全面開放與安全解禁，現階段若冒然通行海峽，仍面臨高度且難以預測的軍事危險。

目前還有不少卡在波斯灣內的油輪，船運的保險業者反饋意見也與航運界相同，認為當地風險層級尚未實質調降，在缺乏具體航行保障的情況下，各國船舶目前大多維持觀望態勢。

至於兩周內是否能離港？方振仁表示，目前無法預判，要在確認海峽通行的標準作業程序與安全配套措施已明確的情況下，並獲得可靠的執行依據後，滯留船舶才會陸續重啟航程離開荷莫茲海峽，如果可以離開，所有船東都會希望儘快駛出，把貨物交到貨主手上。

經濟部次長賴建信指出，這幾天都有油輪靠卸，包括中油及台塑，經濟部對能源的掌握有信心；即使那艘200萬桶原油的船暫時無法離開荷莫茲海峽，中油也有向其他地區採購原油的規劃，包括與沙烏地阿拉伯取得共識，繞道紅海從延布港出貨，下周就會裝船，最快5月抵台，維持每月1艘200萬桶中東油輪抵台的頻率。

中油說明，會積極洽購非洲、美國、澳洲等地原油，目前已完成9月份規畫，至於天然氣現貨調度，目前進度已到7月，8、9月氣源也會提早規畫。