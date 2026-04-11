國1甲動土！閣揆指可紓解航空城交通 張善政：串起千億投資

行政院長卓榮泰、桃園市長張善政今日參加國道1號甲線（桃園）新建工程動土祈福典禮，卓榮泰表示，國一甲延伸工程包括四個交流道和兩個系統交流道，串連整個路網系統，這其中分三標，今年上半年、下半年會陸續動工，四、五年後會看見完工。

卓榮泰說，國一甲806億元的經費會讓國道1、台61之間形成快速路網，解決許多交通壅塞及縮短路程、時間讓大家更方便，未來林口到桃園機場的路程和時間會更短，大家進出國門更節約時間。另外還有其他效益，包括第三航廈和第三跑道完成啟用後，一定會帶來龐大出入境旅客，國一甲能有效分流現有道路壓力，預計能紓解桃園航空城周邊約20% 的交通量。

桃竹苗大矽谷計畫是全國六大區域產業生活圈，同步向前邁進的重要指標，而桃園航空城、桃園國際機場第三航廈及第三跑道是該計畫的強力「心臟」，透過各種道路工程縮短交通路程，建構安全便捷的路網，促進台北、桃園和周邊城市更有活力全面發展。

張善政指出，國道2號交通趨於飽和，儘管現有大竹交流道改善及國2甲延伸工程持續進行，但面對桃園國際機場與航空城的快速發展，國道1號甲線的新建仍如同「雨降甘霖」，未來完工後不僅能有效紓解機場人流負荷，更將串聯起超過1000億元規模的產業投資，打造更加完善的交通路網，引領地方邁向繁榮。

張善政表示，桃園航空城開發計畫正精實推進，區內30、40條道路開闢工程多數已完工，居民也陸續入住安置住宅。國道1號甲線興建完工啟用後，除提供民眾交通通勤新選擇，更重要的是在桃園航空城交流道至桃機交流道區間內，已匯集統一物流園區、星宇航空總部，以及台灣人壽投資興建之巨蛋國際賽事級多功能運動場館、星級旅館、複合商場辦公大樓及新式物流中心等，總投資金額超過1000億元，展現極高發展潛力。

交通部政務次長陳彥伯表示，桃園機場年旅年客量已達4866萬人次，遠超現有航廈設計負荷，國道1號甲線將成為第三航廈（T3）及航空城發展的關鍵動脈。完工後不僅能紓解國道2號、台4線交通壓力，更將整合桃園「四橫四縱」高快速路網，串聯北台灣黃金廊帶。

桃園市政府交通局說 ，國道1號甲線起自省道台61線，通過桃園國際機場北側，於龜山區大坑附近銜接國道1號平面路段，路線與國道2號平行，未來將成為國2重要替代道路。此外，高公局還規畫國1桃園交流道增設北上匯入匝道，銜接五楊高架，完工後可提前分流車流，提升整體服務水準。

立法委員涂權吉、牛煦庭、洪孟楷、張雅琳，市議員李宗豪、徐其萬、游吾和、許清順都出席活動。