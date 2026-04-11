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油價凍漲再延長一周！中油累計吸收107億元 穩住價格

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
下周油價維持不變。聯合報系資料照
下周油價維持不變。聯合報系資料照

台灣中油11日宣布，下周也是從4月13日至4月19日國內汽、柴油價格將「凍漲」，各式油品維持現行價格不變。其中，92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛33.9元、98無鉛35.9元，超級柴油31元，民眾加油支出暫時不受影響。

中油說明，近期國際油價仍處高檔，加上中東局勢持續變動，推升原油成本。在此情況下，政府考量國內物價穩定與民生負擔，決定持續啟動油價平穩機制，由中油吸收部分漲幅，讓國內油價維持在亞鄰國家最低水準。

以本周來看，中油合計吸收汽油每公升5.6元、柴油7.5元，雖然吸收幅度較上周略為縮小，但仍持續扮演「緩衝角色」，避免油價直接反映國際行情、衝擊民眾生活與企業營運成本。

中油也指出，自2月28日美伊衝突升溫以來，截至4月12日止，在浮動油價機制及專案平穩措施雙重作用下，累計已吸收約107.3億元成本。未來將持續在市場機制與穩定物價之間取得平衡，減緩外部油價波動對國內經濟的影響。

至於實際油價，仍以各加油站公告為準。

中油 柴油 油價

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