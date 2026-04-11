聽新聞
0:00 / 0:00

美取代陸港 成我最大貿易夥伴

聯合報／ 記者胡順惠／台北報導

據財政部三月出口統計，受惠ＡＩ商機帶動，對美出口持續擴張，寫下多項新紀錄。包括三月對美出口金額二八五點四億美元創新高，且年增一點二倍；美占我主要出口市場比重百分之廿三點一，為近廿八年同期新高；在出口帶動下，對美出超金額達二三三點八億美元亦創新高；美國取陸港成為最大貿易夥伴，為廿五年來首見。

統計處處長蔡美娜指出，若以二○一八年與今年第一季相比，台灣出口市場結構已出現明顯變化，在前五大出口市場中，對美國出口占比上升廿一點七個百分點，對新加坡增加三點八個百分點；相較之下，對中國大陸香港占比大幅下降十七點六個百分點，對日本亦減少二點四個百分點。

進一步觀察整體貿易結構，蔡美娜分析，若將進出口合併來看，美國已取代陸港，成為台灣最大貿易夥伴，為廿五年來首見。

今年第一季，美國占總貿易比重達百分之廿三點一，創下近廿八年同期新高；對中國大陸與香港占比降至百分之廿一點八，為近廿四年同期低點。

此外，南韓自二○二五年起已超越日本，成為台灣第三大貿易夥伴，今年第一季占比達百分之八點二，為歷年同期新高，反映台韓在半導體產業鏈中的貿易往來更加緊密。

其他市場同步走高。蔡美娜表示，對東協出口一六四點六億美元，年增百分之五十九點八，延續強勁動能；對歐洲出口五十二點六億美元，為歷年單月次高，年增百分之五十三點八，其中，對愛爾蘭出口成長九點六倍、對波蘭成長三點一倍；對日本出口則為歷年三月第三高，年增百分之廿點九，在ＡＩ相關需求帶動下，各主要市場同步升溫，出口動能呈現多點支撐。

香港 大陸 美國

延伸閱讀

淡季不淡第1季出口創單季新高 年增逾5成領先全球

3月出口年增61.8% 電子資通出口值創單月新高

3月對美出口金額285.4億美元創高 年增1.2倍

3月出口801億美元創新高！續寫「連29紅」紀錄 年增61.8％

相關新聞

3月出口801億美元創新高！續寫「連29紅」紀錄 年增61.8％

財政部10日公布3月出口801.8億美元，年增61.8％，寫下「連續29個月」正成長紀錄；累計1至3月出口金額1,957.4億美元、年增51.1％。

第4季製造業投資調查 一原因造成固定資產增購年增率負成長

經濟部10日發布第4季製造業投資及營運概況調查，固定資產增購的年增率驚見負成長，是7季以來首見衰退，經濟部統計處解釋，在基期偏高下才轉為負成長，114年全年製造業國內固定資產增購年增達27.3％。

央行：中東戰火致進口物價走升 輸入性通膨壓力可控

中東戰火延燒，國際能源價格應聲飆漲，帶來通膨隱憂。中央銀行報告指出，國內進口物價走升，不過輸入性通膨壓力仍屬可控；而央行...

投資台商再添2家 國精化學、維勝鋼鐵共計50億元擴產

投資台灣事務所10日召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，通過國精化學（4722）、維勝鋼鐵兩家企業擴大投資台灣。本次聯審金額合計逾50億元，不僅為七股工業區注入指標性動能，更顯示在淨零轉型趨勢下，傳統產業正加速朝向AI智慧製造與綠能布局。

爆發成長 3月出口突破800億美元

在人工智慧（ＡＩ）需求全面爆發帶動下，財政部統計處指出，三月出口金額衝上八百○一點八億美元，首度跨越八百億美元大關，不僅較二月大幅成長百分之六十一，年增率更高達百分之六十一點八，寫下連續廿九個月正成長紀錄。

美取代陸港 成我最大貿易夥伴

據財政部三月出口統計，受惠ＡＩ商機帶動，對美出口持續擴張，寫下多項新紀錄。包括三月對美出口金額二八五點四億美元創新高，且年增一點二倍；美占我主要出口市場比重百分之廿三點一，為近廿八年同期新高；在出口帶動下，對美出超金額達二三三點八億美元亦創新高；美國取陸港成為最大貿易夥伴，為廿五年來首見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。