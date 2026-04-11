美取代陸港 成我最大貿易夥伴

據財政部三月出口統計，受惠ＡＩ商機帶動，對美出口持續擴張，寫下多項新紀錄。包括三月對美出口金額二八五點四億美元創新高，且年增一點二倍；美占我主要出口市場比重百分之廿三點一，為近廿八年同期新高；在出口帶動下，對美出超金額達二三三點八億美元亦創新高；美國取陸港成為最大貿易夥伴，為廿五年來首見。

統計處處長蔡美娜指出，若以二○一八年與今年第一季相比，台灣出口市場結構已出現明顯變化，在前五大出口市場中，對美國出口占比上升廿一點七個百分點，對新加坡增加三點八個百分點；相較之下，對中國大陸與香港占比大幅下降十七點六個百分點，對日本亦減少二點四個百分點。

進一步觀察整體貿易結構，蔡美娜分析，若將進出口合併來看，美國已取代陸港，成為台灣最大貿易夥伴，為廿五年來首見。

今年第一季，美國占總貿易比重達百分之廿三點一，創下近廿八年同期新高；對中國大陸與香港占比降至百分之廿一點八，為近廿四年同期低點。

此外，南韓自二○二五年起已超越日本，成為台灣第三大貿易夥伴，今年第一季占比達百分之八點二，為歷年同期新高，反映台韓在半導體產業鏈中的貿易往來更加緊密。

其他市場同步走高。蔡美娜表示，對東協出口一六四點六億美元，年增百分之五十九點八，延續強勁動能；對歐洲出口五十二點六億美元，為歷年單月次高，年增百分之五十三點八，其中，對愛爾蘭出口成長九點六倍、對波蘭成長三點一倍；對日本出口則為歷年三月第三高，年增百分之廿點九，在ＡＩ相關需求帶動下，各主要市場同步升溫，出口動能呈現多點支撐。