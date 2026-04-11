聽新聞
0:00 / 0:00

爆發成長 3月出口突破800億美元

聯合報／ 記者胡順惠／台北報導

在人工智慧（ＡＩ）需求全面爆發帶動下，財政部統計處指出，三月出口金額衝上八百○一點八億美元，首度跨越八百億美元大關，不僅較二月大幅成長百分之六十一，年增率更高達百分之六十一點八，寫下連續廿九個月正成長紀錄。

進口同樣強勁，達五八九點一億美元、年增百分之卅八點三，也首度突破五百億美元，進出口雙創歷年單月新高。

值得注意的是，台灣出口表現已明顯優於主要經濟體。統計處處長蔡美娜說，今年前兩個月，香港新加坡、中國大陸及美國出口年增率分別為百分之卅九點九、百分之廿八點八、百分之廿一點八及百分之十四點七，日本為百分之九點六；南韓第一季年增百分之卅七點四，雖同樣受惠記憶體需求回溫，但仍低於台灣增幅，台灣是主要經濟體中唯一出口年增超過五成的國家，顯示在這波ＡＩ浪潮中具備關鍵優勢。

進一步分析三月出口大爆發原因，蔡美娜歸納出四大關鍵，首先，全球積極投入ＡＩ基礎建設，帶動相關零組件需求升級，高階產品比重持續提升；其次，新一代ＡＩ運算系統進入量產出貨階段，推升整體出貨規模。第三，電子產業原物料供應趨緊，使供應鏈價格出現上揚壓力，出口物價漲幅也擴大至近四年高點；最後，在零組件短缺與價格上行預期下，廠商提前拉貨、加速新品鋪貨，進一步推升出口表現。

蔡美娜表示，今年第一季出口達一九五七點四億美元，與進口同創歷年單季新高，並且出口規模較去年第四季傳統旺季再增加百分之四點五，呈現「淡季不淡」現象。

展望四月，蔡美娜分析，雖然短期仍有不確定性，但從國內指標性大廠動向及進出口數據來看，ＡＩ相關需求熱度未減，三月進口電子零組件年增百分之六十三、資通產品大增一點三倍，顯示廠商備料與供應鏈分工持續升溫。

在此基礎上，預估四月出口規模約七百億至七百三十五億美元，年增率介於百分之四十四至百分之五十一，可望延續連卅個月正成長。

新加坡 美國 香港

延伸閱讀

淡季不淡第1季出口創單季新高 年增逾5成領先全球

3月出口年增61.8% 電子資通出口值創單月新高

3月對美出口金額285.4億美元創高 年增1.2倍

3月出口801億美元創新高！續寫「連29紅」紀錄 年增61.8％

相關新聞

3月出口801億美元創新高！續寫「連29紅」紀錄 年增61.8％

財政部10日公布3月出口801.8億美元，年增61.8％，寫下「連續29個月」正成長紀錄；累計1至3月出口金額1,957.4億美元、年增51.1％。

第4季製造業投資調查 一原因造成固定資產增購年增率負成長

經濟部10日發布第4季製造業投資及營運概況調查，固定資產增購的年增率驚見負成長，是7季以來首見衰退，經濟部統計處解釋，在基期偏高下才轉為負成長，114年全年製造業國內固定資產增購年增達27.3％。

央行：中東戰火致進口物價走升 輸入性通膨壓力可控

中東戰火延燒，國際能源價格應聲飆漲，帶來通膨隱憂。中央銀行報告指出，國內進口物價走升，不過輸入性通膨壓力仍屬可控；而央行...

投資台商再添2家 國精化學、維勝鋼鐵共計50億元擴產

投資台灣事務所10日召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，通過國精化學（4722）、維勝鋼鐵兩家企業擴大投資台灣。本次聯審金額合計逾50億元，不僅為七股工業區注入指標性動能，更顯示在淨零轉型趨勢下，傳統產業正加速朝向AI智慧製造與綠能布局。

爆發成長 3月出口突破800億美元

在人工智慧（ＡＩ）需求全面爆發帶動下，財政部統計處指出，三月出口金額衝上八百○一點八億美元，首度跨越八百億美元大關，不僅較二月大幅成長百分之六十一，年增率更高達百分之六十一點八，寫下連續廿九個月正成長紀錄。

美取代陸港 成我最大貿易夥伴

據財政部三月出口統計，受惠ＡＩ商機帶動，對美出口持續擴張，寫下多項新紀錄。包括三月對美出口金額二八五點四億美元創新高，且年增一點二倍；美占我主要出口市場比重百分之廿三點一，為近廿八年同期新高；在出口帶動下，對美出超金額達二三三點八億美元亦創新高；美國取陸港成為最大貿易夥伴，為廿五年來首見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。