爆發成長 3月出口突破800億美元

在人工智慧（ＡＩ）需求全面爆發帶動下，財政部統計處指出，三月出口金額衝上八百○一點八億美元，首度跨越八百億美元大關，不僅較二月大幅成長百分之六十一，年增率更高達百分之六十一點八，寫下連續廿九個月正成長紀錄。

進口同樣強勁，達五八九點一億美元、年增百分之卅八點三，也首度突破五百億美元，進出口雙創歷年單月新高。

值得注意的是，台灣出口表現已明顯優於主要經濟體。統計處處長蔡美娜說，今年前兩個月，香港、新加坡、中國大陸及美國出口年增率分別為百分之卅九點九、百分之廿八點八、百分之廿一點八及百分之十四點七，日本為百分之九點六；南韓第一季年增百分之卅七點四，雖同樣受惠記憶體需求回溫，但仍低於台灣增幅，台灣是主要經濟體中唯一出口年增超過五成的國家，顯示在這波ＡＩ浪潮中具備關鍵優勢。

進一步分析三月出口大爆發原因，蔡美娜歸納出四大關鍵，首先，全球積極投入ＡＩ基礎建設，帶動相關零組件需求升級，高階產品比重持續提升；其次，新一代ＡＩ運算系統進入量產出貨階段，推升整體出貨規模。第三，電子產業原物料供應趨緊，使供應鏈價格出現上揚壓力，出口物價漲幅也擴大至近四年高點；最後，在零組件短缺與價格上行預期下，廠商提前拉貨、加速新品鋪貨，進一步推升出口表現。

蔡美娜表示，今年第一季出口達一九五七點四億美元，與進口同創歷年單季新高，並且出口規模較去年第四季傳統旺季再增加百分之四點五，呈現「淡季不淡」現象。

展望四月，蔡美娜分析，雖然短期仍有不確定性，但從國內指標性大廠動向及進出口數據來看，ＡＩ相關需求熱度未減，三月進口電子零組件年增百分之六十三、資通產品大增一點三倍，顯示廠商備料與供應鏈分工持續升溫。

在此基礎上，預估四月出口規模約七百億至七百三十五億美元，年增率介於百分之四十四至百分之五十一，可望延續連卅個月正成長。