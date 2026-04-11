亞銀：台灣今年GDP增7.6% 居亞太經濟體之冠

亞洲開發銀行（ADB）10日上調亞洲多國今年的經濟成長率預測，但仍將普遍比去年放緩，因中東戰爭引發的能源震撼，將波及從製造業到觀光業等各項產業，但亞銀大幅上調台灣今年經濟成長率預測至7.6%，居亞太經濟體之冠，看好全球人工智慧（AI）熱潮持續、及內需回升。

亞銀的「亞洲開發展望」（ADO）報告指出，伊朗戰爭的供應震撼，預料將抑制亞洲經濟成長，今年整體成長率預料將為5.1%，低於去年的5.4%。這份報告在2月28日美伊戰爭爆發的逾一周後定稿，假設油價將在年底前趨近戰前水準。

亞銀經濟成長預測

亞銀這次把台灣、南韓、香港、日本、新加坡、澳洲及紐西蘭等七個成員經濟體，改列為先進亞太經濟體，已更符合其發展水準。這七個經濟體都被國際貨幣基金（IMF）歸類為先進經濟體、也被世界銀行歸類為高所得經濟體。

報告指出，儘管中東衝突持續，台灣成長展望大致維持正向，在中東衝突情勢早期回穩情境下，預測今年將成長7.6%，遠高於去年12月的預測的4.0%，雖低於去年的8.7%，仍是亞太經濟體最高的，且上修幅度達3.6個百分點，也是各國之最。

亞銀認為，AI熱潮可望延續，支撐出口與投資，中東衝突不致重創全球半導體銷售，若美統一課徵10%-15%關稅，將讓台灣處於比競爭出口國更有利地位，嘉惠傳統非科技產業。亞銀預測台灣今年出口成長約15%，淨出口將為成長率貢獻約2個百分點，而消費者信心好轉、當局持續支持一般家庭、及調高基本工資，可望提振消費者支出約2%。

由於台灣燃料幾乎完全依賴進口，通膨率可能攀升，亞銀預估今年將微升至1.8%，高於去年12月預測的1.5%。