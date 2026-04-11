政策鼓勵續留職場 勞部優化中高齡獎助

勞動部昨（10）日宣布放寬「五五就業促進措施」資格條件，首度納入彈性工時工作者亦可適用獎勵，此舉旨在反映現行勞動市場職缺工時多樣化，也有助中高齡者及高齡者持續留任。昨天，勞動部也宣布延長「繼續僱用高齡者補助計畫」，全年皆可受理。

經濟日報上月底推出「無齡永續翻轉職場」專題，獲得不少讀者回響，勞動部長洪申翰當時接受本報專訪時，亦宣示將以政策鼓勵中高齡員工續留職場。昨天，勞動部宣布修正「五五就業促進措施」四項資格條件。

首先，因應調降勞工工資門檻，55-64歲及65歲以上部分工時者，工資分別達最低工資的三分之一、四分之一即可請領獎勵。其次，將領取就業獎勵所需的受僱期間，由90日縮短至30日。第三，放寬勞工從事職缺不再限於不定期契約，納入「定期契約」增加就業選擇。

第四，為了鼓勵勞工於非自願離職者仍能積極求職，符合該措施的勞工，經公立就業服務機構推介就業後，如有遭雇主非自願離職等情事，得免重新計算失業三個月資格。