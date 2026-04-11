3月出口 資通視聽產品最旺

3月出口貨品呈現「電子強、傳產弱」的明顯分化，財政部統計處指出，在11大主要貨類中，有七項成長、四項下滑，其中以資通與視聽產品表現最為突出，單月出口達397.3億美元，年增1.3倍，寫歷年單月新高，占總出口比重達49.5%，對整體出口成長貢獻度高達74%，成為本月出口成長的最大動能來源。

AI相關產品需求持續爆發，統計處處長蔡美娜指出，資通與視聽產品主要由顯示卡與伺服器帶動，成為本波出口成長的核心，另一大主力電子零組件同樣表現亮眼，3月出口達252.4億美元，亦創單月新高，年增44.0%，其中記憶體受供應吃緊與價格上揚影響，延續去年以來的強勁成長態勢，本月出口仍大增1.3倍。若將資通與視聽產品與電子零組件合計，出口金額達649.7億美元，占總出口比重高達81%，年增88.5%，顯示出口結構高度集中於電子產業。

相較之下，傳統產業表現明顯偏弱。蔡美娜表示，其餘傳產貨類平均僅小幅成長0.9%，呈現分歧走勢，其中，機械產品受美國、歐洲及東協對半導體設備及實驗室設備需求帶動，3月出口年增16.3%；電機產品則受AI外溢效應及美國基礎建設需求支撐，年增12.0%，表現相對穩健。