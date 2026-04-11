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3月出口 五大市場全面成長
據財政部3月出口統計，受惠AI商機帶動，對美出口持續擴張，寫下多項新紀錄。包括3月對美出口金額285.4億美元創新高，且年增1.2倍；美占我主要出口市場比重23.1%，為近28年同期新高；在出口帶動下，對美出超金額達233.8億美元亦創新高；美國取代陸港成為最大貿易夥伴，為25年來首見。
對中國大陸與香港出口則在電子零組件需求增加帶動下，回升至182.3億美元，為睽違四年再度站上180億美元水準，年增27.4%。
其他市場同步走高。統計處處長蔡美娜表示，對東協出口164.6億美元，年增59.8%，延續強勁動能；對歐洲出口52.6億美元，為歷年單月次高，年增53.8%，其中對愛爾蘭出口成長9.6倍、對波蘭成長3.1倍；對日本出口則為歷年3月第三高，年增20.9%。
蔡美娜指出，若以2018年與今年第1季相比，台灣出口市場結構已出現明顯變化，在前五大出口市場中，對美國出口占比上升21.7個百分點，對新加坡增加3.8個百分點；相較之下，對中國大陸與香港占比下降17.6個百分點，對日本亦減少2.4個百分點。進口方面，對南韓占比升7.2個百分點、對越南增3.1個百分點；對日本與美國的進口占比則分別下降4.6及2.7個百分點。
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