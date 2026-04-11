3月出口 五大市場全面成長

亞洲開發銀行（ADB）10日上調亞洲多國今年的經濟成長率預測，但仍將普遍比去年放緩，因中東戰爭引發的能源震撼，將波及從製造業到觀光業等各項產業，但亞銀大幅上調台灣今年經濟成長率預測至7.6%，居亞太經濟體之冠，看好全球人工智慧（AI）熱潮持續、及內需回升。

2026-04-11 00:13