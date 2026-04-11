上月出口激增六成創新高 進口589億美元同步登頂

在人工智慧（AI）需求全面爆發帶動下，財政部統計處指出，3月出口金額衝上801.8億美元，首度跨越800億美元大關，不僅較2月大幅成長61.0%，年增率更高達61.8%，寫下連續29個月正成長紀錄；進口同樣強勁，達589.1億美元、年增38.3%，也首度突破500億美元，進出口雙創歷年單月新高。

展望4月，統計處處長蔡美娜分析，雖然短期仍有不確定性，但從國內指標性大廠動向及進出口數據來看，AI相關需求熱度未減，3月進口電子零組件年增63%、資通產品大增1.3倍，顯示廠商備料與供應鏈分工持續升溫。在此基礎上，預估4月出口規模約700億至735億美元，年增率介於44%至51%，可望延續連續30個月正成長。

進一步分析3月出口大爆發原因，蔡美娜歸納出四大關鍵，首先，全球積極投入AI基礎建設，帶動相關零組件需求升級，高階產品比重持續提升；其次，新一代AI運算系統進入量產出貨階段，推升整體出貨規模。第三，電子產業原物料供應趨緊，使供應鏈價格出現上揚壓力，出口物價漲幅也擴大至近四年高點；最後，在零組件短缺與價格上行預期下，廠商提前拉貨、加速新品鋪貨，進一步推升出口表現。

進口方面，同樣反映AI產業鏈熱度。3月進口規模衝上589.1億美元新高，主要來自於AI供應鏈國際分工深化，加上出口衍生需求帶動，企業積極擴大半導體設備投資，使電子零組件與資本設備進口同步創下單月新高。

蔡美娜表示，今年第1季出口達1,957.4億美元，與進口同創歷年單季新高，且出口規模較去年第4季傳統旺季再增加4.5%，呈現「淡季不淡」現象，年增率高達51.1%，連同對美國出口年增98.9%、對東協的年增率52.3%，三項都是創下歷年單季次高增速，而對歐洲的年增率61.9%，則是歷年單季之冠。

值得注意的是，台灣出口表現已明顯優於主要經濟體。蔡美娜說，今年前兩個月，香港、新加坡、中國大陸及美國出口年增率分別為39.9%、28.8%、21.8%及14.7%，日本為9.6%；南韓第1季年增37.4%，雖同樣受惠記憶體需求回溫，但仍低於台灣增幅，台灣是主要經濟體中唯一出口年增超過五成的國家，顯示在這波AI浪潮中具備關鍵優勢。