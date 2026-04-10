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印度移工今年可望引進爆爭議 勞動部急喊不會躁進、要國人放心

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰。記者林伯東／攝影
勞動部長洪申翰。記者林伯東／攝影

勞動部洪申翰昨鬆口今年有機會引進首批印度移工，隨即引起輿論炸鍋。也有民眾在公共政策網路參與平台連署要求立即終止引進計畫。對此，勞動部今發聲明強調，將從產業人力需求、國人關切、配套完整性三面向進行評估與把關，不會躁進引進，請國人放心。

台灣、印度自2024年初簽訂勞工合作備忘錄（MOU)，雙方也達成共識，首批將引進1000名印度移工，當時一度引發部分台灣人反彈。隨著洪申翰昨在立院鬆口今年有機會引進印度移工，再度引起輿論熱議。

近日也有民眾在公共政策網路參與平台提案，若政府未能提出「良民證」之外的治安風險控管方案，應無限期暫緩引進印度移工。成案至今兩天，已有1萬2258人連署。

對此，勞動部表示，完善勞動者的權益以及回應產業對勞動力不斷增長的需求，是勞動部長期以來的工作目標。引進印度移工，也是是在這樣的情境下進行思考與評估。

針對引進印度移工，勞動部強調將從產業人力需求、國人關切、配套完整性三方面，進行充分的評估與把關，請國人放心。至於具體引進期程，勞動部將視上述評估把關的狀況而定，不會躁進。

洪申翰 勞動部

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連署「阻印度移工來台」破門檻 勞動部：具體期程不躁進

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印度移工要來了！洪申翰：今年有機會引進 盼直聘超過5%

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