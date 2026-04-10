55歲以上中高齡就業獎勵4大放寬 30天重返職場就可領獎金

因應缺工危機，政府近年鼓勵中高齡、高齡者回流、續留職場。勞動部今宣布鬆綁4項「五五就業促進措施」資格條件，除放寬為經公立就服機構推介就業滿30天就可申請就業獎勵金；也調降勞工工資門檻，針對55到64歲、65歲以上部分工時者，只要工資分別達最低工資的1/3、1/4，就可請領3500元、2500元的就業獎勵等。

為提升我國55歲以上中高齡者及高齡者勞動率，鼓勵重返職場發揮自身智慧與經驗，勞動部自2024年推動「五五就業促進措施」，透過就業獎勵鼓勵勞工持續於勞動市場服務，並且鼓勵雇主推動職場支持輔導，優化職場環境。根據統計，去年獎勵近5000人重返職場，協助近1500名勞工優化工作環境及條件。

考量勞動市場職缺工時多樣化，彈性工時工作也更受中高齡及高齡族群青睞。勞動部今宣布修正「五五就業促進措施」4項資格條件。首先，調降勞工工資門檻，針對55到64歲、65歲以上部分工時者，只要工資分別達最低工資的3分之1、4分之1，就可以分別請領3500元及2500元的就業獎勵。

其次，領取就業獎勵所需的受僱期間由90日縮短至30日，勞工只要經公立就業服務機構推介就業後，滿30日即符合獎勵資格，大幅強化重返職場誘因。

第三，放寬勞工從事職缺不再限於不定期契約，納入「定期契約」以增加就業選擇。第四，為了鼓勵非自願離職者積極求職，符合五五就業措施的勞工，經公立就業服務機構推介就業後，如遭雇主資遣等，可以不用重新計算失業3個月資格。

此外，勞動部表示，鼓勵企業留用人才方面，「繼續僱用高齡者補助計畫」去年補助了超過2500名高齡勞工，勞動部將受理期間由原定的2個月延長為全年12個月皆可受理，達成申請便利性。同時，本次修正同步優化了相關配套，包括明確化繼續僱用比率計算基準，讓雇主更易於理解與執行。