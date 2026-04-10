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兆元投資方案法規鬆綁 文教、影視音、長照擬納重大公建享優惠

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會主委葉俊顯。圖／聯合報系資料照
國發會主委葉俊顯。圖／聯合報系資料照

國發會10日召開相關專案會議，宣布將設置「兆元投資單一專責窗口」，透過調降保險業投資風險係數、擴大促參重大公建範圍等措施，引導保險業資金轉入五大信賴產業及AI新十大建設。後續更將推動文教、影視音設施、住宿式長照機構等，放寬相關標準納入重大公建。

國發會10日召開促進民間參與公共建設推進專案會議「法規調適小組」第5次會議，由金管會財政部、金融總會及私募股權公會共同參與。會中彙報兆元投資國家發展方案2026年第1季成果，截至3月31日止，總計有部會主動檢視計36案、民間提案計42案，總計完成48項法規鬆綁或釋疑。

在吸引資金投入AI設施方面，國發會指出，財政部已於3月30日正式公告，投資金額達3億元以上的AI算力設施屬於重大公共建設，可適用《促參法》五年免徵營所稅等優惠，此舉將大幅提升民間開發AI算力中心的誘因；此外，財政部、文化部與衛福部現正推動將文教、影視音設施納入重大公建範圍，及放寬住宿式長照機構重大公建標準。

針對市場最關注的保險業資金引導，金管會已於2月12日令釋五大信賴產業屬於「策略性產業」，並大幅調降相關風險係數。

國發會解釋，若保險業直接投資基礎建設PE/VC，風險係數10.18%。直接投資五加二、六大核心、五大信賴產業等，風險係數由37.5%調降為30%。若透過PE或VC投資社福項目，風險係數更低至1.28%。針對投資混合型PE/VC，風險係數則訂為17.25%，整體保險業投資VC於500億元內，風險係數17.25%。

為消除業者法遵的不確定性，國發會規劃設置「兆元投資單一專責窗口」，建立受理公共建設與策略性產業申請認定的統一平台。國發會表示，未來將建置「兆元投資專網」，整合各部會案源資訊與法令諮詢，讓投資者能一站式掌握所有投資機會，避免因跨部會程序繁瑣而卻步。

後續推動作法上，各部會已主動函釋七項屬於公共建設或策略性產業的項目，包含表後儲能與AI算力中心。國發會指出，目前政府部門已主動研提4項五大信賴產業屬公共投資項目，民間業者亦已研提十餘項，國發會將促請各相關部會依規劃時程，盡速作成相關函釋，以引導國內資金投入國家策略性產業及建設。

金管會 財政部 國發會

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