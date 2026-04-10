賴總統：台灣加油站未排隊 穩定物價發揮成效

賴清德總統10日前往台南祈福，他提到，台灣經濟難免受到中東戰爭影響，但政府會做好各項應對措施。天然氣、石油儲備，4至6月份都供應無虞，不僅量充足、價格也維持平穩，請國人要有信心。許多國家的加油站出現排隊情況，在台灣並沒有發生，顯示中央政府穩定物價政策發揮成效。

賴總統表示，他身為總統有三項使命：第一，讓國家更安全；第二，持續發展經濟；第三，照顧人民。

他說，近十年來，政府不斷提高國防力量，除了對外軍事採購，也推動「國防自主」，自行生產製造保護國家安全的武器，保障國人的生命財產安全。目前世界上僅有不超過10個國家有此能力，台灣即是其中之一，因為台灣具備完整的工業基礎及發達的科技產業。

他也說，未來要發展的項目包括機器人、無人機、無人艇、水下無人載具，這都是未來要發展的重點產業。因此政府編列國防特別預算，除了保護國家安全，也在發展經濟、推動產業進步。

賴總統指出，過去中國市場很重要，但現在市場已經轉移到美國、日本、東南亞、甚至歐洲。特別是台灣的產業已經不斷提升，產品品質不斷提高，已經跟過去20、30年前有很大不同。因此當前國家的經濟發展政策是立足台灣、布局全球、行銷全世界。

賴總統提到，2025年台灣經濟成長率8.68%，贏過日本、韓國、美國及中國。主計總處預估，今年的經濟成長率是7.71%，許多國際研究機構甚至預估將超過8%，中國最近發表聲明預估其經濟成長則約4%至4.5%。

他表示，在推動經濟發展時，政府不僅支持大型企業與科技產業，更會協助中小企業運用人工智慧、提高競爭力，讓中小企業能持續生存與發展。

賴總統說，政府也推動加薪、減稅。自前總統蔡英文開始至今十年來，每年都調高勞工基本工資，現在已達29,500元，今年若再調升，就會超過3萬元。另十年來已為軍公教加薪四次，累計加薪幅度14%。

他指出，政府除提高軍人的加給以及基層官兵待遇，也調高警察人員勤務繁重加成及刑事加給。此外，企業倘要上市、上櫃必須依照規定調整員工薪資，確保勞工分享經濟成長的果實。

賴總統也說，政府已推動「長照3.0」，今年編列1,100億元預算，提供長輩更好的照顧。目前全國有1萬5千多個據點，超過10萬名長照服務人員在各地照顧有需要的長輩。政府亦規劃調高老農津貼發放額度至每人每月1萬元，國民年金則調高至每月至少5,000元。

他重申，政府的目標就是讓經濟更好、國家更安全、社會福利更完善。今年適逢總統直選30周年，亦為其從政30年，感謝國人長期支持。此行除參香祈福外，也向鄉親說明國政方向，並再次祈願神明保佑國人身體健康、事業成功，台灣穩健前行。