居民抗議興達電廠二期啟動「去年爆炸損害未解決」 台電承諾加速修繕

台電興達電場去年發生爆炸意外，現在又規畫啟動「興達電廠第二期更新改建計畫」，引發當地民眾不滿，表示在修繕與安全問題未解決前，反對興達二期工程。台電表示，已逾6成房屋完成修繕，另有5戶正在施工中。

台電10日表示，針對電廠工程造成房屋鄰損修繕部分，已召開多次調解及聯繫會議，並以「回復原狀」為原則進行功能性修繕，目前已逾6成房屋完成修繕，另有5戶正在施工中，將秉持供電穩定與在地安全兩大原則持續與地方溝通協調。

台電說明，房屋修繕作業部分，需修繕戶共133戶，其中85戶已完成修繕，另有5戶施工中。對於經專業評估與火災關聯尚待釐清的部分損害項目，以及部分因工法或估價尚存異見的個案，期間已召開4次調解會議及3次溝通聯繫會議，且多次赴現場實地會勘，將持續進行個別溝通，以達成協議；若最終仍無法達成共識，將依調解委員會結論，採個別聲請調解方式辦理，以確保住戶權益。

有關社區災防應變部分，台電每年針對天然氣外洩、火災等災害定期舉辦實際演練，提升整體防護量能，落實建置災防告警細胞簡訊機制並完成演練，並加入地方防災LINE群組，確保遇狀況時能第一時間通報地方單位。針對長者撤離應變，台電成立守護社區行動小組，安排專車優先接送高齡與行動不便民眾，並規劃安置動線與物資供應。