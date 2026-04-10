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AI 需求太強！2025年製造業投資2.5兆元 呈雙位數成長

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
AI示意圖。圖／ingimage
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人工智慧（AI）成為支撐台灣製造業投資的最強引擎。經濟部統計處10日公布，2025年全年製造業國內固定資產增購總額達2兆5,169億元，年增27.3%；全年製造業營業收入也達到35兆4,797億元，年增8.1%，顯示在AI浪潮帶動下，國內產業動能依然強勁。

單看2025年第4季表現，製造業國內固定資產增購為6,900億元，季增16.3%，但受高基期影響，年減0.9%。經濟部統計處分析，這主要是因為國內半導體廠商為因應AI商機，持續擴增先進製程及高階封測產能，但因各廠建廠期程有所差異，加上前一年同期部分大廠製程設備已集中到位，使基期偏高，導致第4季微幅年減。

在個別產業方面，被視為投資領頭羊的「電子零組件業」，第4季固定資產增購達4,821億元，占整體製造業比重近七成（69.9%），高居各業之冠。統計處指出，雖然第4季因設備增購期程因素年減2.9%，但累計去年全年，電子零組件業投資金額較前一年大幅增長38.4%，顯示全球對AI基礎建設的需求，正驅使半導體龍頭業者維持高額資本支出。

除了電子產業，部分傳統與公營事業也見投資動能。統計處表示，石油及煤製品業第4季增購309億元，年增20%，主因國營事業重大建設加速推進與設備改善；電力設備及配備業則受惠於綠能政策、電網韌性強化及AI對電纜的需求，第4季投資122億元，年增率高達36.2%。

相較之下，部分傳產投資表現則顯得疲弱。化學材料及肥料業第4季年減9.8%，主因矽晶圓產能擴建接近完工；電腦電子產品及光學製品業年減9.5%、機械設備業年減14.7%，均受基期偏高影響。

在營業收入方面，第4季製造業營收（含海外生產）為9兆6,411億元，年增9.2%。統計處指出，AI及雲端資料服務等新興科技應用持續拓展，帶動資訊電子產業營收穩健成長，不過傳統產業因終端需求仍顯疲弱，抑低了整體的營收表現。

展望未來，AI浪潮延續，帶動相關硬體需求升溫，統計處認為，國內半導體大廠及相關供應鏈業者將持續加速擴增產能，加上企業淨零轉型的投資趨勢，均有利於維持製造業投資動能。但需注意，地緣政治風險及全球經貿政策的不確定性正在升高，可能約制企業的投資進程，後續情勢仍需審慎因應。

人工智慧 經濟部 半導體

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