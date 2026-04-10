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淡季不淡第1季出口創單季新高 年增逾5成領先全球

中央社／ 台北10日電

今年第1季進出口規模值齊寫新紀錄，呈現「淡季不淡」。財政部官員指出，台灣第1季出口年增51.1%，為全球主要經濟體中唯一增幅超過5成者；而南韓同樣受惠於人工智慧（AI）浪潮，出口年增37.4%，各自擁有關鍵利基。

財政部今天公布3月海關進出口貿易初步統計，3月出口801.8億美元，創歷年單月新高，年增61.8%；進口589.1億美元，也創歷年單月新高，年增38.3%；進出口互抵後，3月出超212.7億美元，較去年同月增加143.4億美元。

財政部統計處長蔡美娜觀察，前3月出口1957.4億美元、年增51.1%，進口1427.8億美元、年增34.8%，規模均創歷年單季最高紀錄。值得注意的是，今年第1季出口值相較去年第4季的旺季還增加4.5%，呈現「淡季不淡」。

蔡美娜補充，第1季出口年增率51.1%，連同對美出口年增率98.9%、對東協出口年增率52.3%，均創下歷年單季次高增速，而對歐洲出口年增率61.9%，則為歷年單季之冠。且第1季總出口表現遠遠優於預期，較行政院主計總處預測高出148億美元、11.4個百分點。

她分析，若與主要經濟體今年1至2月出口表現相較，香港年增率為39.9%、新加坡28.8%、中國21.8%、美國14.7%、日本9.6%，而南韓公布前3月出口年增率37.4%，顯示台灣的出口表現不僅居亞洲四小龍之首，在主要經濟體中也是唯一一個增幅超過5成的。

蔡美娜說，與台灣情形相似，南韓受惠於近期全球對記憶體的旺盛需求，3月出口表現連續跳過2個整數關卡，直接衝到861.3億美元的史上新高紀錄，凸顯台灣及南韓在這波AI浪潮中，各自擁有關鍵利基。

根據財政部統計，今年第1季對南韓貿易值為276.3億美元，占整體貿易值比重8.2%。蔡美娜提到，南韓本來就是記憶體大國，在AI商機帶動下，台灣與南韓均吃到紅利，雙方互為分工的關係，更使去年起南韓超越日本，成為台灣第3大貿易夥伴。

南韓 美國 財政部

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