央行：中東戰火致進口物價走升 輸入性通膨壓力可控

中東戰火延燒，國際能源價格應聲飆漲，帶來通膨隱憂。中央銀行報告指出，國內進口物價走升，不過輸入性通膨壓力仍屬可控；而央行穩定新台幣匯率，也有助於減緩輸入性通膨壓力。

立法院財委會預計13日邀相關部會就「中東衝突對能源、物價、民生與醫療物資供應及市場秩序之中長期影響與因應檢討，暨因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算執行情形」進行專題報告，中央銀行書面報告今天率先出爐。

央行指出，受到中東戰事干擾，國際原油等大宗商品價格上漲，全球通膨上行風險升溫；主要國際機構均示警此次能源危機情勢嚴峻，宜審慎因應潛在衝擊。

國內方面，央行表示，中東戰事推升國內進口原物料及商品成本，帶動國內進口物價走升，今年1至3月，以美元計價的進口物價年增4.31%，不過因新台幣對美元匯率較去年同期升值，以新台幣計價的進口物價增幅縮小為0.33%，輸入性通膨壓力仍屬可控。

中東戰火延燒波及金融市場，今年2月底以來，市場避險情勢升溫，國際美元走強，新台幣對美元匯率貶值。央行統計，2月28日至今，新台幣對美元匯率較戰事爆發前（2月27日）貶值1.50%，相對其他主要貨幣，貶幅居中。

央行並指出，央行於外匯市場調節穩定新台幣匯率，不只有利進出口廠商報價、營運規劃及降低避險成本，也有助減緩輸入性通膨壓力，抑制國內通膨預期心理上升。

觀察目前國內物價概況，央行認為，在政府採供給面措施穩定國內物價下，今年1至3月平均消費者物價指數（CPI）年增率為1.23%，通膨情勢仍屬溫和。

今年3月，央行將今年台灣CPI年增率預測值由去年12月預測的1.63%，上修0.17個百分點至1.80%，主要是考量油價上漲及政府能源價格平穩機制措施（包括專案緩漲機制與油品貨物稅減徵幅度擴大）兩項效果。

央行表示，假如未來國際油價大幅上漲，國內通膨展望上行風險也將升高，不過衝擊程度取決於戰事持續期間、強度與地理範圍；此外，國際地緣政治風險及天候因素是影響未來台灣通膨走勢的主要不確定因素。

展望未來，央行將密切關注中東戰事相關情勢變化，採取妥適的貨幣政策因應，並透過穩定匯率，減緩國際原物料價格上漲對國內物價的影響。