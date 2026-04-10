3月出口年增61.8% 電子資通出口值創單月新高

財政部今天公布3月進出口表現齊創新高，主要受惠於人工智慧（AI）商機，以及零組件短缺壓力引發提前拉貨潮等，帶動相關產品價、量同步成長，其中，資通與視聽產品及電子零組件出口值雙創歷年單月新高，占總出口比重逾8成。

財政部今天公布3月海關進出口貿易初步統計，3月出口801.8億美元、年增61.8%，進口589.1億美元、年增38.3%，無論進、出口金額均刷新歷年單月新高紀錄。

財政部統計處長蔡美娜表示，3月出口表現大爆發，如同「平地一聲雷」，相較2月大增61%，年增率亦達61.8%，增速為歷年單月第3高，並進入連續第29個月正成長。

出口大幅成長，她認為，可歸納於4個主要原因，包括全球大舉投入AI基礎建設，驅使相關零組件走向高階化；新世代AI雲端運算系統量產，帶動相關產品大量出貨；電子業普遍面臨原物料供應趨緊的現象，使得整體供應鏈出現「通膨增溫」現象，從行政院主計總處公布的出口物價漲勢也可看到，已擴大到近4年高點；最後是零組件短缺及物價壓力，引發提前拉貨、加快新品上市的鋪貨步調。

進口方面，3月進口值首度跨越500億美元關卡。蔡美娜說，主要反映整體AI供應鏈國際分工運作，加上出口衍生需求、半導體購置設備增加等，使得3月電子零組件、資本設備進口規模值均創單月新高。

檢視3月11項主要出口貨品，呈現7升4降。蔡美娜表示，其中資通與視聽產品「獨霸一方」，對出口成長貢獻度高達3/4，其出口值397.3億美元創歷年單月新高，占總出口比重49.5%，亦改寫歷年單月紀錄。此外，3月資通與視聽產品出口年增1.3倍，其中又以顯卡、伺服器居重中之重。

3月電子零組件出口252.4億美元創歷年單月新高、年增44%。蔡美娜說明，當中記憶體因為供應吃緊、報價走高，從去年2月以來增幅大部分都在1倍以上，3月依舊強勢擴張1.3倍。

蔡美娜指出，資通與視聽產品及電子零組件出口值共649.7億美元，占總出口比重為81%，規模值年增率88.5%，相較之下，其他傳產貨類平均只增加0.9%，當中各貨類表現有好有壞，表現比較好的是機械、電機產品等，出口年增16.3%、12%，而基本金屬及其製品、紡織品仍受市況偏弱壓抑，出口年減7.4%、10.3%。

蔡美娜表示，出口表現最疲弱的貨類是運輸工具，相較去年同月減幅為15.6%，主要因素為銷往美國的汽車零組件及銷往中東的小客車下降，推測後者是因中東戰事，使出貨期程推延。

展望4月出口表現，蔡美娜說明，考量歷年季節性結構，4月出口數值通常較3月低，預估4月出口規模值介於700至735億美元之間，倘若預測成真，將是歷年單月次高水準，預測年增率介於44%至51%之間，確定連續30個月正成長。