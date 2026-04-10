投資台商再添2家 國精化學、維勝鋼鐵共計50億元擴產

投資台灣事務所10日召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，通過國精化學（4722）、維勝鋼鐵兩家企業擴大投資台灣。本次聯審金額合計逾50億元，不僅為七股工業區注入指標性動能，更顯示在淨零轉型趨勢下，傳統產業正加速朝向AI智慧製造與綠能布局。

根據投資台灣事務所統計，「投資台灣三大方案」已吸引1,736家企業，累計投資金額超過2兆6,533億元，並創造16萬4,493個本國就業機會。其中，「台商回台投資方案」共有346家企業返台，投資額約1兆4,368億元，帶來9萬4,802個就業機會，後續尚有19家企業排隊待審。

國精化學深耕合成樹脂製造領域逾40年，以「QUALIPOLY」及「Qualicure」品牌行銷全球40多國，外銷比例達7成。繼110年申請台商回台方案後，為加速高值化轉型，決定於高雄永安產業園區加碼投資16.5億元增設產線。

投資台灣事務所指出，國精化學此次規劃運用AI與物聯網技術，整合訂單管理、自動化計量及智慧倉儲系統，提升生產效率；同時響應淨零碳排，升級冰水主機效能並使用環保冷媒，奠定永續發展基礎。

維勝鋼鐵成立於1975年，為具備完整產線的一站式鋼構解決方案提供者，實績涵蓋廠房、捷運及大型公共建設。看好台灣建築與公共工程長期需求，維勝鋼鐵將投資逾34億元，於台南七股科技工業區打造全新鋼構製造工廠。

投資台灣事務所表示，此案為七股工業區具代表性的重大投資，新廠將導入智能化生產設備及數位管理系統，強化製程可追溯性。此外，廠區規劃建置太陽能發電系統，提升綠電供應能力，以維持國際供應鏈中的競爭力，將此投資視為企業邁向第二個50年的起點。