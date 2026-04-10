第4季製造業投資調查 一原因造成固定資產增購年增率負成長

經濟部10日發布第4季製造業投資及營運概況調查，固定資產增購的年增率驚見負成長，是7季以來首見衰退，經濟部統計處解釋，在基期偏高下才轉為負成長，114年全年製造業國內固定資產增購年增達27.3％。

114年第4季製造業國內固定資產增購6900億元，年減0.9％，統計處表示，國內半導體廠商為人工智慧（AI）商機，持續擴增先進製程及高階封測產能，但因建廠期程差異，加以上年同期部分大廠製程設備到位，在比較基期偏高下，轉為負成長。114年全年國內固定資產增購2兆5,169億元，年增27.3%。

114年第4季製造業營業收入（含海外生產）9兆6411億元，9.2%，主因AI及雲端資料服務等新興科技應用持續拓展，帶動資訊電子產業營收穩健成長，但傳統產業因終端需求仍顯疲弱，抑低營收表現。114年全年營收為35兆4797億元，年增8.1%。

製造業中的電子零組件業第4季固定資產增購4821億元，占全體製造業的69.9％，居各業之冠，但與上年同期相比卻衰退2.9％，統計處說明，國內半導體業者因應全球AI基礎建設投資需求強勁，持續擴增資本支出，但因建廠、設備增購期程差異，在比較基期偏高下，投資金額較上年同期減少。年增則高達38.4％。

其餘行業別表現，石油及煤製品業、電力設備及配備業各年增20％、36.2％；化學材料及肥料業、電腦電子產品及光學製品業、基本金屬業、金屬製品業、機械設備業等第4季固定資產增購均呈衰退。各業別114年全年的固定資產增購，化學材料及肥料業、金屬製品業、機械設備業等較上年衰退，其餘各業均為正成長。

展望未來，統計處表示，AI浪潮延續，帶動相關硬體需求升溫，國內半導體大廠及相關供應鏈業者持續加速擴增產能，加以企業因應淨零轉型投資趨勢延續，均可望維繫我國製造業投資動能，但地緣政治風險及全球經貿政策不確定性升高，恐約制企業投資進程，需密切關注並審慎因應。