3月對美出口金額285.4億美元創高 年增1.2倍

財政部今天公布最新出口統計，受惠於人工智慧（AI）商機帶動，對美國外銷持續擴張，3月對美國出口金額285.4億美元創新高，年增幅達1.2倍，且若從整體貿易值觀察，美國取代中港成為最大貿易夥伴，占比達23.1%為近28年同期新紀錄。

財政部今天公布3月海關進出口貿易初步統計，3月出口801.8億美元、年增61.8%，進口589.1億美元、年增38.3%，雙雙刷新歷年單月新高紀錄。

觀察5大市場表現，3月對美國、中港、東協出口值均創新高紀錄。財政部統計處長蔡美娜分析，其中，3月對美出口285.4億美元、年增1.2倍，傲視其他主要市場，出超金額達233.8億美元亦創新高。

3月對東協出口164.6億美元、年增59.8%；對中港出口182.3億美元、年增27.4%，主要受電子零組件需求增加帶動，使出口值睽違4年再度達到180億美元以上水準。

3月對歐洲出口52.6億美元、年增53.8%，出口值為歷年單月第2高，其中對愛爾蘭出口成長9.6倍，對波蘭成長3.1倍，在所有國家當中居前2名。對日本出口為30.9億美元、年增20.9%，出口值為歷年單月第3高。

蔡美娜分析，近年因AI商機橫空出世，加上美中經濟對抗，以及去中化、供應鏈重組等因素影響，重塑了台灣外貿版圖結構。比較107年至115年第1季前5大外貿市場占比變化，對美出口占比自11.8%增至33.5%，上升了21.7個百分點，對新加坡也上升3.8個百分點，同時，對中港出口占比則由41.3%大幅下降至23.7%，減少了17.6個百分點，對日本也減少2.4個百分點。

進口方面，自南韓進口比重自6.9%上升至14%，增加了7.2個百分點，對越南進口比重也增加3.1個百分點，不過對美國及日本進口占比分別下降了2.7、4.6個百分點。

從整體貿易值面向觀察，蔡美娜說，美國已經取代中港成為台灣最大貿易國，為25年來首見，今年第1季美國占台灣總貿易比重達23.1%，也是近28年同期最高，相對地，對中港占比自31.2%降至21.8%，為24年同期低點。

蔡美娜補充，韓國從114年起便擠下日本，成為台灣第3大貿易夥伴，今年第1季韓國貿易值占比為8.2%，亦為史上同期最高點，反映台韓在半導體產業的貿易往來更加緊密。