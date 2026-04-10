連署「阻印度移工來台」破門檻 勞動部：具體期程不躁進

勞動部長洪申翰近日在立法院備詢時談及，今年有機會引進首批千名印度移工，其中5%採國對國直接聘僱方式辦理，但民眾質疑有治安問題，連署破6千人要求勞動部暫緩引進印度移工。對此，勞動部10日回應，具體期程將視評估把關狀況而定，不會躁進。

政府計畫開放大量印度移工，洪申翰說首批今年有機會引進，引發外界討論。過去印度移工曾發生幾起治安問題，民眾已曾於公共政策網路參與平台提案反對引進印度移工。勞動部2024年2月與印度簽訂勞工合作備忘錄（MOU）前，就有民眾提出連署反對，但當時連署未通過。

此次民眾再度於平台提案連署，提出四大具體訴求，認為引進印度移工僅須提供「良民證」，過於草率，質疑印度行政體系的公信力與證件核發的嚴謹度，且政府未提出具體評估報告，難以化解民間對治安之疑慮。在推出有效治安風險控管方案前，應無限期暫緩引進印度勞工。

此次民眾於今年4月3日提案連署，4月8日通過檢核。10日稍早，即短短一日，覆議人數已突破6千人，達成5千人成案目標，權責機關勞動部需在2個月內給予具體回應。

針對外界關注引進印度移工，勞動部回應，完善勞動者的權益以及回應產業對勞動力不斷增長的需求，是勞動部長期以來的工作目標。而引進印度移工的議題，同樣是在這樣的情境下進行思考與評估。

針對引進印度移工，勞動部會從產業的人力需求、國人的關切與配套的完整等三方面，進行充分的評估與把關，請國人放心。至於具體的期程，勞動部將視上述評估把關的狀況而定，不會躁進。