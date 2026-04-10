快訊

農業部改公告制、採雙軌購藥…開會無共識 動物用藥新制暫緩上路

行凶還發行新歌！加害者拍片自首 認了當眾活活打死名導演

鄭麗文提「兩岸都是中國人」…綠議員追問是否認同？蔣萬安1句話回擊

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸聚醯胺薄膜涉傾銷 財政部啟動調查

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

財政部關務署表示，因力麟科技股份有限公司申請，政府認為自中國大陸進口的特定聚醯胺薄膜，已出現「低價傾銷」並對國內產業造成損害的合理疑慮，因此在10日正式啟動反傾銷調查，後續將視調查結果，決定是否課徵臨時或正式反傾銷稅，以維護國內產業的公平競爭環境。

關務署說明，這次調查是依據申請資料初步判定，進口產品可能存在不公平低價競爭情形，因此依法交由經濟部進行產業受損的初步調查。經濟部須在接獲通知後40日內提出初步認定；若確認國內產業確實受損，財政部則須在接獲結果後70日內，進一步判斷是否構成傾銷，並決定是否先行課徵「臨時反傾銷稅」。

此外，為避免在調查期間出現進口商大量搶進貨物、影響調查效果，申請人也提出「回溯課稅」的請求。也就是說，未來若最終認定成立，財政部可針對臨時課稅前90天內進口的相關產品，一併追溯課徵反傾銷稅，相關結果將在最終認定時一併公布。

關務署指出，本案涉及的產品為特定規格的聚醯胺薄膜，成分中聚醯胺-6含量超過50%，厚度介於0.0114至0.0315公厘之間、寬度超過5公厘，且未經進一步加工。這類材料主要供下游加工，廣泛應用於食品、化學品、醫療用品及電子材料等包裝領域。

關務署也提醒，利害關係人若對調查範圍或內容有意見，須在公告日起20日內提出書面資料。對於涉案的國外製造商或出口商，若積極配合調查，有機會取得個別傾銷稅率；而國內進口商在報關時，也需檢附相關證明文件，經海關審核後，才能適用特定廠商的稅率。因此，關務署建議進口商應同步通知國外供應商，在期限內一併提出申請，以保障自身權益。

大陸 經濟部 反傾銷稅

延伸閱讀

中國大陸實質納管台商境外上市 勤業眾信提醒稅務風險

（經濟會員內容不上線） 經貿辦兩招備戰301調查 爭取將 ART 談判成果平移到最終報告

美進口專利藥課100%關稅 我未列優惠待遇國

美新版關稅 我爭取保障不變 政院：台美MOU已獲最佳待遇

相關新聞

晶華營收／企業春酒助攻3月續旺 首季營收年增5% 雙創同期新高

晶華（2707）公告3月營收6.04億元，較去年同期成長5.88%。首季合併營收19.46億元，較去年同期成長4.92%。單月營收及季營收皆創下同期新高。公司表示，主要是在國際商務旅客穩定回流、大型展覽及企業春酒助攻下，集團旗下各酒店的住房與餐飲業績均有亮眼表現。

187家公司去年賺逾1股本 財報令人驚嘆！謝金河點2產業「Q1獲利會很嚇人」

台股壯闊的底氣。每一年的這個時候，上市上櫃公司公布整年度的財務報表，這是年報，就像一個人去醫院健檢的報告，股價經過一段時間的奔馳後，可以用來檢視是否超漲？並且作為預測未來營運的基底，因此，我會特別花時間來作功課。

3月出口801億美元創新高！續寫「連29紅」紀錄 年增61.8％

財政部10日公布3月出口801.8億美元，年增61.8％，寫下「連續29個月」正成長紀錄；累計1至3月出口金額1,957.4億美元、年增51.1％。

大陸聚醯胺薄膜涉傾銷 財政部啟動調查

財政部關務署表示，因力麟科技股份有限公司申請，政府認為自中國大陸進口的特定聚醯胺薄膜，已出現「低價傾銷」並對國內產業造成損害的合理疑慮，因此在10日正式啟動反傾銷調查，後續將視調查結果，決定是否課徵臨時或正式反傾銷稅，以維護國內產業的公平競爭環境。

AI 加速藥物研發 蕭美琴：國衛院關鍵資源助產業應用

副總統蕭美琴10日前往苗栗參訪國家衛生研究院。她表示，傳統藥物研發往往歷時多年，隨著AI技術快速發展，研發節奏大幅加快，而國衛院擁有資料庫與超級電腦等關鍵資源，可促進整體產業加速導入AI應用。

避免重複課稅、守住家族資產—臺大首開「台美雙重國籍家庭稅務與傳承」課程

【打造跨境家庭合規且長遠的資產藍圖】 隨著全球移動與資產國際化趨勢加速，越來越多台灣家庭面臨跨境生活型態——子女赴美求學、取得美國國籍或綠卡、資產布局跨國發展。然而，選擇增加的同時，也伴隨高度複雜的稅務與傳承挑戰。 在台美雙重稅制並行下，如何避免重複課稅、降低合規風險，並確保財富順利傳承，已成為高資產家庭與專業人士的關鍵課題。 為回應此一需求，國立臺灣大學進修推廣學院推出全新課程——「稅務規劃與資產傳承：台美雙重國籍家庭篇」，整合制度解析與實務案例，協助學員建立完整的跨境財務規劃思維。課程將於115年6月23日至7月14日（每週二）晚間19:00–21:45舉行。 【跨境家庭成常態，稅務與傳承風險同步升高】 台灣家庭國際化程度持續提升，家庭成員可能同時具備台美身份或分散於不同國家生活，使稅務規劃複雜度大幅提高。 美國採全球所得課稅制度，即使長期居住海外，仍須申報全球所得；台灣則依居住條件認定稅務居民。當身份與居住狀態交錯，易產生申報重疊與重複課稅風險。 在資產傳承方面，台美於遺產與贈與

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。