大陸聚醯胺薄膜涉傾銷 財政部啟動調查

財政部關務署表示，因力麟科技股份有限公司申請，政府認為自中國大陸進口的特定聚醯胺薄膜，已出現「低價傾銷」並對國內產業造成損害的合理疑慮，因此在10日正式啟動反傾銷調查，後續將視調查結果，決定是否課徵臨時或正式反傾銷稅，以維護國內產業的公平競爭環境。

關務署說明，這次調查是依據申請資料初步判定，進口產品可能存在不公平低價競爭情形，因此依法交由經濟部進行產業受損的初步調查。經濟部須在接獲通知後40日內提出初步認定；若確認國內產業確實受損，財政部則須在接獲結果後70日內，進一步判斷是否構成傾銷，並決定是否先行課徵「臨時反傾銷稅」。

此外，為避免在調查期間出現進口商大量搶進貨物、影響調查效果，申請人也提出「回溯課稅」的請求。也就是說，未來若最終認定成立，財政部可針對臨時課稅前90天內進口的相關產品，一併追溯課徵反傾銷稅，相關結果將在最終認定時一併公布。

關務署指出，本案涉及的產品為特定規格的聚醯胺薄膜，成分中聚醯胺-6含量超過50%，厚度介於0.0114至0.0315公厘之間、寬度超過5公厘，且未經進一步加工。這類材料主要供下游加工，廣泛應用於食品、化學品、醫療用品及電子材料等包裝領域。

關務署也提醒，利害關係人若對調查範圍或內容有意見，須在公告日起20日內提出書面資料。對於涉案的國外製造商或出口商，若積極配合調查，有機會取得個別傾銷稅率；而國內進口商在報關時，也需檢附相關證明文件，經海關審核後，才能適用特定廠商的稅率。因此，關務署建議進口商應同步通知國外供應商，在期限內一併提出申請，以保障自身權益。