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AI 加速藥物研發 蕭美琴：國衛院關鍵資源助產業應用

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照

副總統蕭美琴10日前往苗栗參訪國家衛生研究院。她表示，傳統藥物研發往往歷時多年，隨著AI技術快速發展，研發節奏大幅加快，而國衛院擁有資料庫與超級電腦等關鍵資源，可促進整體產業加速導入AI應用。

蕭美琴抵達後，首先參訪國衛院生醫工程與奈米醫學研究所的「磁振神經造影實驗室」及「AI防疫大作戰研究室」；隨後聽取院長司徒惠康簡報「國衛院發展架構與五大任務」，以及副院長陳為堅簡報「以智慧防疫建構韌性健康台灣」。

蕭美琴致詞表示，無論在醫學、科研，或產業創新與公共衛生實踐上，國衛院皆展現顯著成果；對於各位科學家與研究人員長期投入的專業與努力，表達由衷敬佩。盼透過此次參訪，進一步了解我國在公共衛生與醫療戰略上的資源投入，以及未來於國際間擴大台灣影響力的方向。

蕭美琴說，在政府體系中，對公共衛生最專業、最具洞見的，無疑是賴清德總統。身為我國首位醫師出身的總統，上任後即成立「健康台灣推動委員會」，從多元面向整合醫療、研究與公共衛生等領域的專業力量，共同推動台灣邁向更健康的未來，相信這也是國衛院的重要使命之一。

蕭美琴指出，從SARS、炭疽威脅到COVID-19疫情，這些經驗讓人深刻體認到疫苗及各類療法的在地化生產能力至關重要。COVID-19期間她曾派駐美國，當時美國已將供應鏈韌性列為國家重要戰略之一，其中亦涵蓋藥品原料。

她提到，國衛院推動生物製劑實驗室的設立，在風險控管上將採取最高標準。期待在提升國家防疫能力的過程中，該實驗室設置能符合最高規格的管理與安全要求。

蕭美琴表示，傳統藥物研發往往歷時多年，屬於高風險且長期的投資，但亦不可或缺。隨著AI技術快速發展，研發節奏大幅加快，對於過去習慣於長期研發模式的研究人員是一項嶄新的挑戰。

她說，目前台灣在多項領域已具備領先優勢，尤其國衛院擁有資料庫與超級電腦等關鍵資源，未來可進一步研議與民間研究機構、醫療院所及生技產業資訊共享，同時兼顧隱私保護與治理機制。透過資源整合與開放，促進整體產業加速導入AI應用，進一步提升整體發展能量。

蕭美琴強調，賴總統高度重視「均衡台灣」的發展，正逐步將醫療與科研資源布局至苗栗、雲林等地，避免過度集中於都會區。國衛院匯聚眾多優秀科學家與研究人才，在推動人才進駐過程中，亦面臨各項挑戰。

蕭美琴提到，未來政府在推動均衡發展的同時，將持續完善相關配套措施，以吸引並留住專業人才；這些都是政策規劃中高度關注的重要面向。期盼未來共同努力，提升台灣在公共衛生與醫療領域的競爭力。

健康 國衛院 蕭美琴

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