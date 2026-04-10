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打造未來新勞動力！國科會智慧機器人中心今沙崙揭牌 力拚500億元產值

經濟日報／ 江睿智／台北即時報導
賴總統與國科會主委吳誠文參觀廠商攤位，聽取廠商介紹機器人技術發展。圖／國科會提供
賴總統與國科會主委吳誠文參觀廠商攤位，聽取廠商介紹機器人技術發展。圖／國科會提供

為落實「人工智慧之島」，行政院積極推動「AI新十大建設」及「智慧機器人產業推動方案」，並規劃於沙崙人工智慧產業專區成立「國家實驗研究院國家智慧機器人研究中心」，10日舉行揭牌典禮。賴清德總統親臨致詞表示，他期盼智慧機器人中心成為技術研發引擎、跨域人才匯聚、以及成為產業橋樑，以沙崙為系統整合中心，帶動六甲技術驗證，以及柳營科技園區製造。

國科會轄下國家實驗研究院指出，行政院智慧機器人產業推動方案預計在2026年至2029年投入200億元，設下三方目標。第一是智慧機器人系統開發和新創培育，盼至少培育3家機器人系統新創公司；第二是智慧機器人國內產值擴大相關產值5年內由40億元擴大至500億元；第三是因應國內勞動力不足，提升智慧機器人社會普及度。

國研院國家智慧機器人研究中心10日早上舉行揭牌儀式。國科會主委吳誠文表示，台灣正面臨「缺工」與「高齡少子化」的結構性挑戰，透過「智慧機器人產業推動方案」，將發展具備感知與協作能力的「服務型智慧機器人」。台灣擁有頂尖的半導體、感測元件與精密機構技術，國研院國家智慧機器人研究中心將透過跨域共研、實境共作與資源共享的機制，扮演國內外產學研機器人生態系的鏈結加速器，協助產學研合作來進行前瞻研究與系統整合，讓台灣的優勢從零組件的供應，轉化為「系統性」的綜合競爭力。同時培育機器人產業的人才，並結合地方政府推動智慧城市落地，不僅促進機器人產業發展，且可將台灣成功的應用模式輸出全球。

賴總統表示，政府正全力推動「AI新十大建設」，要讓台灣從「晶片製造大國」，轉型為「AI應用大國」。國研院國家智慧機器人研究中心將把強大的「大腦算力」，轉化為實體的「數位手腳」，讓AI走出機房，走進我們的日常生活，未來透過AI技術導入製造、醫療、交通與城市治理等各領域，推動「百工百業AI落地」。他期許該中心成為人才匯聚的平台、技術研發的引擎與產學界之間的橋梁，不僅為臺灣新世代科技發展扎根，更讓產學研共創的產品能落實應用，為政策與社會創造長遠價值。

國研院國家智慧機器人研究中心設於台南沙崙之AI創新應用大樓4樓及機器人驗測與訓練基地，將扮演智慧機器人技術整合者、應用促進者及生態建構者的角色，促成相關科技與產業的發展。今日同時辦理產學研合作意向簽署儀式，包括上銀（2049）、聯詠（3034）、盟立（2464）、達明機器人（4585）、義美旗下池安量子、直得（1597）等業界參與。

國科會表示，未來的機器人研究不會只留在國研院國家智慧機器人研究中心的實驗室中，而將透過「共研、共作、共享」三大機制，與國內頂尖學研單位深度對接。國家智慧機器人研究中心將建置「跨域共研（Co-Research）平台」，廣邀機械、資工、通訊、人因工程及法律倫理等領域的教授與研究團隊進駐。利用中心提供的國家級算力與沙崙「智慧創新算力中心」資源，針對服務型機器人的核心架構（如開源系統、國際標準規範）進行前瞻研發。

其次，國家智慧機器人中心也會開發「實境共作（Co-Creation）」平台，即提供標準化的硬體模組與感測元件，讓學界研發的演算法能直接在中心的實體原型機上進行測試。透過「場域實證」，讓研發成果從論文走向實體應用，加速技術轉化為社會解方的過程。

為鼓勵更多學界投入智慧機器人領域，智慧機器人研究中心也設計了「資源共享（Resource Sharing）」機制，即開放昂貴的實驗設備、高階LiDAR傳感器及模擬環境軟體等，提供學研單位使用。這不僅是軟硬體資源的共享，更是數據與成功模式的交流，藉此降低學界進入智慧機器人領域的門檻。

國科會強調，台灣擁有卓越的零組件代工實力，現在要透過國家級中心的成立，將這些分散的優勢整合為「系統性」的綜合競爭力。把握智慧機器人的黃金十年，透過學研單位跨域合作，推動台灣從「零組件代工」走向「智慧系統輸出」，共同打造更智慧、更有韌性、更具國際影響力的台灣。

國研院國家智慧機器人研究中心揭牌典禮，除吳誠文、賴總統親自出席外，包括台南市市長黃偉哲、立法委員陳亭妃、教育部部長鄭英耀、國研院國際諮詢專家金出武雄、國研院國際諮詢專家廖弘源、國研院院長蔡宏營、國研院國家智慧機器人研究中心主任蘇文鈺、國發會、經濟部、數發部及產學研代表共同參與。

國研院國家智慧機器人研究中心10日舉行揭牌典禮。賴總統親自出席致詞。圖中左起為國研院國家智慧機器人研究中心主任蘇文鈺、國研院長蔡宏營、教育部長鄭英耀、國科會主委吳誠文、賴清德總統、台南市市長黃偉哲、立法委員陳亭妃、國發會副主委詹方冠、以及國研院國際諮詢專家金出武雄。圖／國科會提供
國研院國家智慧機器人研究中心10日舉行揭牌典禮。賴總統親自出席致詞。圖中左起為國研院國家智慧機器人研究中心主任蘇文鈺、國研院長蔡宏營、教育部長鄭英耀、國科會主委吳誠文、賴清德總統、台南市市長黃偉哲、立法委員陳亭妃、國發會副主委詹方冠、以及國研院國際諮詢專家金出武雄。圖／國科會提供

競爭力 行政院 賴清德 機器人

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