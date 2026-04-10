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避免重複課稅、守住家族資產—臺大首開「台美雙重國籍家庭稅務與傳承」課程

文／ 臺灣大學進修推廣學院 提供

【打造跨境家庭合規且長遠的資產藍圖】

國立臺灣大學進修推廣學院推出全新課程——「稅務規劃與資產傳承：台美雙重國籍家庭篇」，整合制度解析與實務案例，協助學員建立完整的跨境財務規劃思維。 圈／臺大進修推廣學院 提供
國立臺灣大學進修推廣學院推出全新課程——「稅務規劃與資產傳承：台美雙重國籍家庭篇」，整合制度解析與實務案例，協助學員建立完整的跨境財務規劃思維。 圈／臺大進修推廣學院 提供

隨著全球移動與資產國際化趨勢加速，越來越多台灣家庭面臨跨境生活型態——子女赴美求學、取得美國國籍或綠卡、資產布局跨國發展。然而，選擇增加的同時，也伴隨高度複雜的稅務與傳承挑戰。

在台美雙重稅制並行下，如何避免重複課稅、降低合規風險，並確保財富順利傳承，已成為高資產家庭與專業人士的關鍵課題。

為回應此一需求，國立臺灣大學進修推廣學院推出全新課程——「稅務規劃與資產傳承：台美雙重國籍家庭篇」，整合制度解析與實務案例，協助學員建立完整的跨境財務規劃思維。課程將於115年6月23日至7月14日（每週二）晚間19:00–21:45舉行。

【跨境家庭成常態，稅務與傳承風險同步升高】

台灣家庭國際化程度持續提升，家庭成員可能同時具備台美身份或分散於不同國家生活，使稅務規劃複雜度大幅提高。

美國採全球所得課稅制度，即使長期居住海外，仍須申報全球所得；台灣則依居住條件認定稅務居民。當身份與居住狀態交錯，易產生申報重疊與重複課稅風險。

在資產傳承方面，台美於遺產與贈與稅制度（課稅範圍、稅率與免稅額）差異顯著，若缺乏整體規劃，可能導致跨境資產遭多重課稅，侵蝕家族財富。

【頂尖師資 × 制度 × 實務，一次掌握跨境策略】

本課程邀集學界與實務界專家共同授課，包括臺大會計學系林世銘名譽教授、資誠聯合會計師事務所吳偉臺副所長，以及美國暨墨西哥稅務專家蔡怡歆會計師。

課程以「制度 × 實務 × 策略」為核心，系統解析台美稅制差異，並透過案例與情境討論，協助學員將知識轉化為可執行的財務規劃方案，強化跨境決策能力。

【提前布局，掌握家族財富主導權】

在多重稅制交錯的時代，財富管理已從資產配置延伸至制度理解與風險控管。唯有前瞻規劃，方能降低稅負成本，確保家族資產穩健傳承。

本課程不僅提供稅務知識，更協助建立可長期運作的家族財務治理架構。

【課程資訊與報名方式】
● 課程名稱｜**稅務規劃與資產傳承：台美雙重國籍家庭篇
● 上課時間｜**115年6月23日～7月14日（每週二）19:00–21:45
● 洽詢電話｜**02-23620502 #214 ，由專人提供服務
● 報名連結｜https://ppt.cc/fOgU4x
● 更多資訊請至【臺大推廣教育網】查詢

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