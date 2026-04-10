勞動部推移工零付費新制 工總籲政府應建構配套、降低產業衝擊

全球人權治理已從自律倡議加速邁向「法制化」階段，且「禁止強迫勞動」已與國際貿易連結，勞動部日前預告推動移工零付費的修法，工總表示，雖表贊同，但由於相關措施將對台灣數百萬家中小企業造成了巨大的營運壓力，不得不慎。

工總表示，當前台灣產業在接軌國際人權標準的過程中，正面臨嚴峻的營運挑戰與成本壓力，首要衝擊在於招募成本的大幅轉嫁，根據國際人權報告指出，各來源國移工來台前常支付高額仲介費，其中越南勞工甚至高達6000美元，若新制強制要求由雇主全額吸收這筆費用，每名移工成本激增，將嚴重摧毀企業多年獲利與競爭力，甚至可能導致企業轉向非法管道引進勞力，造成市場混亂。

此外，工總也說，我國製造業九成以上為中小企業，其法遵意識普遍不足，多數企業將移工管理委託仲介處理，極易在不熟悉國際勞工組織（ILO）定義的11項強迫勞動指標的情況下，因法規認知落差而陷入國際貿易制裁風險。雖然政府正推動「直接聘僱」以精進公平招募，但目前官方設置的海外招募據點僅限於菲律賓，且直聘程序對缺乏行政資源的中小企業而言依然過於繁瑣，服務量能尚不足以應對廣大的產業需求。

針對上述困境，工總表示，期盼政府能正視新制對產業的實質影響，並提供更具彈性的配套措施。

首先，工總表示，建請政府應落實「台美對等貿易協定」（ART）中的緩衝精神，在正式推動修法前，至少提供產業三年的調適期與必要的行政補助，讓企業有足夠的時間進行財務評估與內部治理轉型。在提升法遵能量方面，政府應與各公會合作，擴大宣導「企業防制強迫勞動參考指引」，並由勞動部與經濟部攜手入廠輔導，協助中小企業建立人權盡職調查（HRDD）能力，避免企業因對規範認識不足而落入強迫勞動風險。

此外，工總也建議官方應加速擴大「跨國勞動力延攬中心」在海外的布局，除了現有的菲律賓據點外，應優先在印尼、越南及泰國增設官方辦公室，強化政府對政府的直接聘僱管道，簡化相關手續，從源頭落實公平招募並降低非法剝削風險。