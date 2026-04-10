碳交所、證交所攜手跨部會 共築碳定價機制下產業韌性新藍圖

為協助企業加速低碳轉型並接軌國際減碳潮流，臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所，委託國立臺灣大學於4月8日舉行邁向淨零的關鍵機制：碳交易的潮流與跨部會對談座談會，邀集國家發展委員會、環境部、經濟部、公平交易委員會以及學研專家，針對我國減碳路徑、碳交易驅動力及永續趨勢下的競爭法觀點進行深度探討，期盼完善臺灣碳定價機制的健全發展。

臺灣碳權交易所總經理陳脩文指出，全球氣候行動已從「承諾」加速轉向「實施」階段，而台灣身為出口導向經濟體，近年來積極建構完備的碳定價體系。碳交所作為國家減碳生態系的關鍵基礎設施，未來將持續配合環境部政策，從碳費制度逐步邁向「台版總量管制及排放交易（TW ETS）」，透過市場機制刺激價格訊號，創造產業減碳誘因，提升國家減碳成效，助力臺灣邁向2050淨零目標。

上半場專題演講：落實碳定價機制，驅動雙軸轉型與淨零競爭力經濟部主任秘書莊銘池強調，淨零已是供應鏈進入全球市場的標配，經濟部現已透過「獎勵補助、技術研發、以大帶小」三大主軸，結合AI技術協助產業推動淨零與數位的「雙軸轉型」。

莊銘池並鼓勵企業透過碳交易驅動內部管理，將減碳壓力轉化為掌握競爭先機。國立中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政補充，企業應將減碳的外部成本內部化，透過優化財務結構來控管風險，未來更應依循ETS碳市場的價格訊號，作為精準布局投資策略的重要指標。

環境部氣候變遷署副署長張根穆強調，我國碳費機制並非財政工具，而是引導企業進入碳有價時代的經濟誘因，同時藉由自願減量機制，驅動碳費徵收對象的上下游供應鏈共同減碳。張根穆指出，碳交所作為對接兩大碳定價機制的重要橋樑，未來將配合環境部政策建置ETS交易平台，透過市場機制釋放出長期價格訊號，以更好對接國際市場。中華經濟研究院主任劉哲良說明，碳定價制度關鍵作用是讓減量行動提早發生，影響企業整體決策邏輯，建議企業將碳定價視為轉型籌碼，以因應未來的淨零挑戰。

國家發展委員會經濟發展處處長陳美菊表示，政府已啟動「總體減碳行動計畫」，將淨零目標入法並透過六大制度創新為後盾，除挹注綠色金融與科技預算外，更預計2030年培育八萬名綠領人才，確保產業轉型具備充足動能。國立臺灣大學生物產業傳播暨發展學系教授王俊豪則由社會科學視角切入，指出農業轉型應跨越數據真空與查驗成本的門檻，建議政府強化跨部會資源整合，並積極媒合金融業的輔導力與零售通路的影響力。

公平交易委員會委員顏雅倫表示，公平會已頒布《事業因應環境永續涉及聯合行為之參考指引》，讓事業清楚瞭解經營行為可能涉及的聯合行為規範。企業應高度警惕「漂綠」風險，環境行銷聲明必須具備嚴謹的科學證據，不實廣告或誤導性宣稱可能構成不公平競爭。銘傳大學財金法律學系教授顏廷棟建議，政府應釐清永續合作與聯合行為的法律界限，協助企業落實合規經營，並強調各類減碳合作須遵循最小侵害原則，防止假借公益之名行聯合定價之實。

這次座談會集結跨部會專家深度交流，全方位探討碳定價與公平競爭的轉型實務。臺灣碳權交易所與臺灣證券交易所將持續配合國家政策，透過公私協力推動「減碳與成長並行、競爭與永續共榮」的新契機，持續展現台灣的永續競爭力與淨零韌性。