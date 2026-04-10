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林佳龍和產業代表實地考察 探索馬紹爾群島觀光資源

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍正以賴清德總統特使身分率領台灣產業代表團訪問友邦馬紹爾群島共和國，持續推動「榮邦計畫」，深化雙邊經貿、投資與觀光合作。此行除拜會馬國政要並考察產業投資環境外，也走訪當地觀光資源，赴首都馬久羅附近離島Bokanbotin實地感受馬國觀光潛力。

林佳龍表示，他於第二天下午結束拜會行程後，率台灣產業代表前往馬國首都馬久羅附近離島Bokanbotin，實地了解當地觀光發展潛力。林佳龍指出，抵達島上時由島主Sherwood Tibon親自到碼頭迎接，並帶領他參訪新落成的臨海小屋，兩人一起坐在大片落地窗前，望著湛藍的大海，感受片刻難得的靜謐。

林佳龍轉述，Sherwood Tibon與訪團分享島嶼開發歷程。他指出，Bokanbotin島的開發從興建碼頭開始，相關資金正來自台灣與馬紹爾政府共同合作的創業基金。如今，該島已逐步發展為具備餐廳、住宿設施及生態旅遊體驗的度假島嶼。Tibon並強調，「這一切，都是從碼頭開始。」這座島嶼可說是台馬合作成果的具體展現。

林佳龍並親自體驗馬紹爾傳統椰葉編織工藝，以新鮮椰子葉完成一個可用於盛裝蔬果的天然提籃，他也笑說，編織的過程實在不輕鬆，必須像綁辮子一樣，將葉片不斷交疊、纏繞，最後再收合成形，「幸好有老師在一旁細心指導，才能順利完成」。

林佳龍提到，馬紹爾群島的編織工藝品質精良，在太平洋島國享有盛名，也是馬國人民最引以為傲的文化資產之一，透過這次親身體驗深刻感受到馬國人民對編織工藝的嚴謹要求，以及一絲不苟的匠人精神。

離開Bokanbotin前，島主Tibon致贈林佳龍一顆大型林投果，體積是台灣常見林投果的三倍大。搭船離開碼頭前，林佳龍也觀察到清澈海水中許多小鯊魚悠游岸邊，展現馬紹爾最自然、純粹的美麗，也是在地最珍貴的觀光資產。

賴清德 林佳龍 馬紹爾群島

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