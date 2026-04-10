台馬 ECA 效應發威 去年雙邊貿易額大增74%

台灣與馬紹爾群島共和國（下稱馬國）的經貿夥伴關係跨入新里程碑。台馬雙邊經濟合作協定（ECA）正式邁入生效後的第二年，經濟部國際貿易署10日表示，受惠於ECA零關稅利多帶動，去年台馬雙邊貿易總額激增至2.34億美元，年增率高達74.43%，反映出協定對深化太平洋友邦經貿連結已顯現實質成效。

貿易署表示，為規劃台馬兩國舉辦首次部長級聯合委員會會議，雙方於8日在馬國首都馬久羅共同召開籌備會議，由馬國天然資源暨商務次長Ywao Elanzo及本部國際貿易署副署長胡啟娟共同主持，我外交部長林佳龍及馬國天然資源暨商務部長Anthony Muller也到場致開幕詞。

貿易署指出，會中雙方就聯合委員會程序規則交換意見，期以建立穩健的制度化溝通管道，我方另針對如何促進馬國貿易拓銷及投資合作提出具體建議作法。此外，雙方亦初步討論首屆部長級聯合委員會會議的期程，以及後續如何推動ECA各項經貿與技術合作計畫，以促進台馬ECA效益。

我國與馬國自1998年建交以來，維持逾27年邦誼，為提升雙邊緊密連結程度及互利的經貿關係，雙方於2019年10月25日簽署經濟合作協定（ECA），並於2025年1月15日正式生效，雙方所列的貨品清單立即降至零關稅。協定內容涵蓋經濟合作計畫、投資促進及保障、關務程序及合作、貿易救濟、防衛措施、智慧財產、透明化等領域。

貿易署引用數據，去年台馬雙邊貿易總額約2.34億美元，較2024年大幅增加74.43%，我對馬國出口以漁船補給用燃料、漁網、漁產品及穀類為主，我自馬國主要進口產品為冷凍魚類。雙邊貿易呈明顯成長態勢，反映協定生效後兩國經貿交流更加擴大。後續雙方也將成立聯合委員會定期檢討及建立執行機制，持續深化雙邊經貿交流。

經濟部表示，馬國為我國在太平洋地區的重要邦交國與經貿夥伴，本次籌備會議，為未來召開的聯合委員會奠下基礎，並將有助於雙方落實ECA各項承諾。未來我國將持續結合跨部會資源，透過制度化的對話平台與馬國攜手共創雙贏。