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晶華營收／企業春酒助攻3月續旺 首季營收年增5% 雙創同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
晶華董事長潘思亮。本報系資料庫
晶華董事長潘思亮。本報系資料庫

晶華（2707）公告3月營收6.04億元，較去年同期成長5.88%。首季合併營收19.46億元，較去年同期成長4.92%。單月營收及季營收皆創下同期新高。公司表示，主要是在國際商務旅客穩定回流、大型展覽及企業春酒助攻下，集團旗下各酒店的住房與餐飲業績均有亮眼表現。

展望後市，5、6月將迎來母親節、端午節、以及謝師宴等餐飲活動旺季，台北晶華酒店除延續與韓國首爾Teddy Beurre House可頌專賣店的快閃活動至5月初外，今年的母親節主題蛋糕亦鎖定最熱賣的杜拜巧克力口味，期望再創一波銷售高峰，館內各餐廳亦同步推出節慶限定饗宴，預期將有效帶動整體餐飲業績成長。

同時間，端午節粽禮市場也開始熱絡，台北晶華與台南晶英將於4月中旬分別推動預購計畫，鎖定企業福委的送禮大單，為集團上半年度的餐飲增添營運動能。

婦幼節檔期結束後，集團旗下位於台南、花蓮、宜蘭以及高雄等地的酒店也持續因應勞動節及端午節連假推出的多項客房優惠，積極掌握國旅商機。而甫於3月份因台北國際自行車展及韓流女團大巨蛋演唱會創下9成以上高住房率的台北晶華酒店，也將在6月的台北電腦展與國際扶輪社年會兩大國際會展的助攻下，創下另一波業績高峰，為第2季的客房營收打下穩固的基礎。

韓國 餐飲業 晶華

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