全球最高遺產稅12兆韓元！三星家族賣股繳清

三星集團已故前會長李健熙遺孀洪羅喜，據傳已出售價值近三點一兆韓元（約新台幣六六六億元）的三星電子股票，以便繳清李健熙留下資產衍生的遺產稅，這是南韓史上這類交易中規模數一數二大的一筆。遺產稅繳清後預料將減輕三星家族財務負擔，也有助李在鎔加速推動「新三星」成長策略，重塑集團格局，開啟新的三星時代。

李健熙二○二○年十月辭世後，估計留下約廿六兆韓元資產，衍生出總計約十二兆韓元（約新台幣二六○○億元）的遺產稅，金額刷新全球遺產稅最高紀錄。三星家族成員選擇分五年、共六期繳稅，二○二一年開始繳納，今年四月是最後一期。洪羅喜拋售股票，象徵三星家族終於繳清遺產稅。

韓聯社引述知情人士說法報導，目前擔任三星美術館Leeum榮譽館長的洪羅喜，在南韓股市昨天開盤前，透過鉅額交易以每股廿萬五二三七韓元的價格，拋售一千五百萬股三星電子股票，價格比八日收盤價低百分之二點五，持股比重從百分之一點四九降至百分之一點二四。三星股價昨收盤下跌百分之三點一，報廿點四萬韓元。

分析師指出，這起大規模釋股案屬三星集團家族財務安排，與三星基本面無直接關聯，但在記憶體股先前已累積一段漲幅、資金對產業評價轉趨敏感之際，大股東賣股訊息，都容易被外界放大解讀。

就基本面來看，三星電子受惠記憶體缺貨大漲價，公司預估上季獲利將比一年前大增逾七倍，達五十七點二兆韓元，還傳出已和蘋果簽署三年的獨家合約，將提供蘋果可摺疊顯示器。