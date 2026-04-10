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挑戰GPT！Meta AI新模型 隨手生成遊戲、提供穿搭靈感

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
Meta在8日推出最新AI模型「Muse Spark」，採用封閉模型，將支援自家虛擬助理Meta AI更快、更聰明的版本。路透
Meta在8日推出最新AI模型「Muse Spark」，採用封閉模型，將支援自家虛擬助理Meta AI更快、更聰明的版本。路透

Meta全新ＡＩ大語言模型Muse Spark昨天亮相，這套模型導入Meta AI，並在健康、社交、購物、遊戲等領域表現亮眼，全新功能將先在美國推出，未來則會陸續推廣至台灣及其他國家。業界解讀，Meta不僅將以這套系統來和矽谷ＡＩ巨擘競爭，也將劍指消費市場。

Meta在二○二三年發表旗下第一款大語言模型LLaMA，屬於開源模型，就連台灣本土的ＡＩ大語言模型TAIDE，都是使用LLaMA為基底進行開發。

不過，LLaMA發展有其限制性，這也讓Meta執行長祖克伯決定在去年六月，以一四○億美元投資新創公司Scale AI，並延攬該公司廿八歲共同創辦人汪滔擔任Meta首席ＡＩ長，領導新設立的Meta超級智慧實驗室（ＭＳＬ），歷經九個月，ＭＳＬ昨推出Muse Spark。Meta表示，這個全新的大語言模型已經導入Meta AI的Ａｐｐ及網頁，預計未來幾周內，將陸續推展至臉書、ＩＧ、Messenger、WhatsApp與ＡＩ眼鏡中。

Meta AI導入Muse Spark後，擁有更強大的感知能力，不僅能夠讀懂使用者輸入的文字，也能看懂使用者輸入的視覺資訊。舉例來說，使用者只要拍下機場零食架上的照片，Meta AI就能辨識架上的所有零食，並排序出蛋白質含量最高的零食，只要直接掃描商品，即可快速了解不同零食的成分差異。

Muse Spark也擅長視覺化程式開發，使用者輸入提示詞，就能建立客製化網站與小遊戲。使用者將可以讓Meta AI快速生成復古街機遊戲，或推出飛行模擬器，並將這些遊戲分享給朋友。此外，Meta AI也可以變身生活小助理，協助探索穿搭靈感、提供居家布置建議。

目前市場上最知名的ＡＩ大語言模型，包含ChatGPTGemini、Claude、Perplexity，各家在積極瓜分ＡＩ市場。過去，Meta在ＡＩ市場中聲量較小，隨著Muse Spark正式問世，Meta能否與ＡＩ巨擘在市場中一較高下引發關注。

美國 Meta AI GPT Gemini

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