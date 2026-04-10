環長喊推產品數位護照

行政院長卓榮泰9日接見「第38屆北美台商回國訪問暨投資考察團」時表示，感謝北美洲台灣商會聯合總會長年在海外耕耘，協助台灣與國際建立強而有力的連結，並在年度「叩門之旅」中，就台美經貿交流、投資環境及經濟安全等議題深入交換意見，為未來台美雙方合作增加更多重要寶貴資源。他也期盼僑界發揮社會影響力，協助政府確保台灣在台美關稅談判中已取得的相對優勢及優惠待遇，維護國家與產業競爭力。

2026-04-09 20:50