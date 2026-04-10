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環長喊推產品數位護照

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院昨（9）日於院會中通過資源循環雙法修正草案，環境部長彭啓明表示，修法後將強化「維修權」，讓產品壞了之後有修復的機制，並從源頭改善產品設計，並建立完整的產品資訊，例如推動「產品數位護照」。

彭啓明認為，資源循環雙法是一部具有指標意義的進步法案，尤其循環經濟須建立在經濟誘因之上，產業才有動力持續發展。據統計，台灣循環經濟產業年產值已達約1,688億元，從業人數超過10萬人，且每年持續成長，隨著法案通過，將可進一步帶動產業升級。

彭啓明強調，產業升級後，不僅可提升資源利用效率，也能解決長期以來的廢棄物處理問題。過去都把廢棄物視為「需要處理的負擔」，因此設立回收基金等制度；但未來應轉換觀念，將廢棄物視為可再利用的資源，盡可能在最後一刻之前完成循環利用。歐盟已建立「產品數位護照」制度，可讓使用者清楚掌握產品生命周期，有助促進循環經濟。

設計 廢棄物 行政院

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