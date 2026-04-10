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資源循環雙法翻修拚轉廢為金 政院胡蘿蔔、棍子齊下

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院會昨（9）日通過資源循環雙法修法。 聯合報系資料照
行政院會昨（9）日通過資源循環雙法修法。 聯合報系資料照

行政院會昨（9）日通過資源循環雙法修法，邁向循環經濟時代將棍子、胡蘿蔔並進，力拚「轉廢為金」。修法獎勵投資資源循環措施，給予金融、租稅優惠支持；同時擴大納管廢棄物，並提高非法棄置罰則，刑期提高至七年，可併科最高1,500萬元罰金。

「資源循環雙法」是指《資源循環推動法》（原名《資源回收再利用法》）與《廢棄物清理法》。兩項法案歷經五年，昨日終於在行政院會通過，政院已列為本會期優先法案。

資源循環雙法修正重點
資源循環雙法修正重點

行政院長卓榮泰表示，此次修法，一方面為遏止廢棄物非法棄置，一方面希望促進循環經濟發展，要實現「最大化資源循環效益、最小化廢棄物最終處理」目標，除明訂機關權責，規劃綠色設計原則，也期待打造綠色台灣品牌「Green Made in Taiwan」（gMIT）。

環境部指出，廢棄物清理法修正，主要聚焦於補強現行制度不足，特別針對社會高度關切的非法棄置問題，修正重點包括落實產源責任，將太陽能光電板、風機葉片等新興廢棄物納入管理，由製造、輸入及設置業者負擔回收清除處理責任。

同時，修法整合事業廢棄物再利用管理權責，解決過去十個部會管理不一致的情形，並導入電子圍籬科技執法，主管機關得裝設或利用監視攝錄系統搜集廢棄物流向，同時加重刑責，將非法棄置刑期上限提高至七年，並可併科最高1,500萬元罰金，針對棄置於生態、環境敏感地區加重其刑二分之一。

資源循環推動法方面，則擴大管理範疇至產品全生命周期，從設計、生產、使用到回收再利用，全面納入資源循環管理。修法重點包括訂定國家整體資源循環計畫，且每五年檢討，並設立跨部會的「資源循環推動會」，整合政府資源與明確分工。

同時，導入綠色設計，環境部可指定產品及營建工程從設計時就採行單一材質、易拆解或使用一定比率或數量再生料。

此外，可指定業者以重複使用、減少使用、延長使用或採禁限用等源頭減量措施，降低對原生資源的依賴。

獎勵方面新增「資源循環創新實驗沙盒」機制，給予投入資源循環績效優良者獎勵或補助，投資資源循環措施，優先給予融資及信用保證等金融支持，也可適用產創條例等相關租稅優惠，強化產業投入誘因。

環境部 行政院長 修法

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環長喊推產品數位護照

行政院昨（9）日於院會中通過資源循環雙法修正草案，環境部長彭啓明表示，修法後將強化「維修權」，讓產品壞了之後有修復的機制，並從源頭改善產品設計，並建立完整的產品資訊，例如推動「產品數位護照」。

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