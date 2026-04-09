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卓揆盼在美台商發揮影響力 協助政府維護國家與產業競爭力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰9日接見「第38屆北美台商回國訪問暨投資考察團」時表示，感謝北美洲台灣商會聯合總會長年在海外耕耘，協助台灣與國際建立強而有力的連結，並在年度「叩門之旅」中，就台美經貿交流、投資環境及經濟安全等議題深入交換意見，為未來台美雙方合作增加更多重要寶貴資源。他也期盼僑界發揮社會影響力，協助政府確保台灣在台美關稅談判中已取得的相對優勢及優惠待遇，維護國家與產業競爭力。

卓榮泰致詞時首先恭喜北美台商總會，4月7日在台北國際會議中心舉辦的「台美經貿協議新架構」論壇順利圓滿成功。此次論壇聚焦於台灣企業赴美投資的策略與挑戰，以及非紅供應鏈的新布局，重點涵蓋台美貿易關稅協定、赴美投資環境及各項優惠措施，這也正是台美雙方已持續超過1年的關稅談判當中重要的一環，相信借重各位在美經商多年的寶貴經驗，定能提供赴美投資更具益處的方向。

卓榮泰指出，2026年3月北美台商總會於華府展開年度「叩門之旅」，著重「台美避免雙重課稅協定（ADTA）」、「台灣盟友基金法案」、「台灣國際團結法案」及台美投資優先事項等議題，並在美國國家植物園舉辦「台灣之夜」聯誼酒會，邀集美方政府官員及國會代表出席，就臺美經貿交流、投資環境及經濟安全等議題深入交換意見，為未來雙方合作增加更多重要寶貴資源。

卓榮泰表示，自2025年至今，台美已簽署多項重要經貿協定，包括「台美對等貿易協定（ART）」、「台美投資合作備忘錄（MOU）」及「矽盛世宣言」，其中「矽盛世宣言」更讓台灣在未來關鍵科技的新技術領域中，能與世界領先的先進國家站在同樣起跑點上。

卓提到，ART雖因美國最高法院判決，目前處於最後一哩路的確認階段，但政府一定會持續努力，確保台灣已取得的相對優勢及優惠待遇，也期盼僑界發揮社會影響力，協助政府維護國家與產業競爭力。

卓榮泰提及，2025年丹娜絲颱風來襲，北美台商總會捐贈新台幣1,300萬元協助南部受災縣市，在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件中，亦捐贈新台幣838萬元協助災民，讓國人感到相當溫暖；此外，紐約洋基隊在去年9月10日，舉辦創隊122年以來首次「台灣日」，將台灣與美國各地的棒球活動串聯在一起，這是僑界長年在海外耕耘所立下的成果，也正契合行政院2026年推動「13項戰略產業」當中的文創與運動產業，期盼透過文化與運動的結合，不僅在國內發展，更與國際建立強而有力的連結。

卓榮泰進一步表示，生技醫療也是「13項戰略產業」當中的重要發展項目，憑藉台灣堅實的公共衛生與醫療保健基礎，未來將朝向更高深的生技醫療邁進，造福國人並與世界接軌。而白越珠總會長在生物醫學領域的長期貢獻，不僅促進臺灣與美國馬里蘭州醫療產業合作，更榮獲美國拜登總統簽發的「白宮終身成就獎」。

卓榮泰亦感謝北美學人與台商資源媒合工作委員會蔣序龍主委及北美台商總會賀婉青理事夫婦長期關懷海外學子並捐助獎學金；賀理事的著作《三個月亮》描繪華裔女性奮鬥歷程，已成為僑界青年的文化指標；另外，「矽谷阿雅」鄭雅慈青商代表所創立的租衣平臺榮獲2025年美國行銷協會舊金山分會年度行銷大獎，展現台商長年深耕海外、融入當地社會的具體成效。卓院長並提到，11日台北將舉辦僑生就業博覽會，期盼吸引海外僑生留台發展，培養更多優秀人才成為臺灣產業生產發展的一股重要力量。

最後，卓榮泰期許中東局勢早日平穩，全世界政經情勢回復常態，產業鏈、原物料及能源供給問題都能迎刃而解，不再有任何紛爭，讓世界在和平安定中持續為人類共同創造更多服務。

隨後，總會長白越珠致詞時首先感謝國家對北美台商長期在海外努力與貢獻均充分掌握並給予高度肯定。白越珠表示，因長期居住於華府，與駐美代表處互動密切，聽聞台美對等關稅談判過程中，政府團隊已進行逾300場會議，其中包含多場面對面會談，其餘多透過電話或視訊方式進行，需克服時差進行溝通，過程相當辛勞，並指出目前談判雖尚待最後階段完成，但已達到非常成功的結果，除了代表該會臺商對政府表達感謝，也期盼透過此行分享更多關於臺美關係的交流經驗。

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